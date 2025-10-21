В Самаре открылась выставка резчиков по дереву

Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылась выставка резчиков по дереву

21 октября 2025 17:49
135
В Самаре открылась выставка резчиков по дереву

22 октября, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий (г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78) состоится открытие выставки изделий художественной обработки дерева мастеров Самарской области «Там, где ветры рисуют узоры…» (16+).

Многовековая культура художественной резьбы имеет национальные традиции, которые передаются из поколения в поколение при украшении резьбой деревянных домов, создании бытовых, декоративных изделий. Дерево и в наши дни остается излюбленным материалом художников. Из него создают скульптуру, утилитарные
  и декоративные предметы.

Самара, которая славится деревянным зодчеством, со своими талантливыми мастерами впитала в себя и многие мировые традиции этого ремесла.

Экспозиция познакомит с работами самарских резчиков, работающих в разных направлениях и стилях. В экспозиции представлена геометрическая, плоскорельефная, рельефная, контурная, скульптурная резьба. 

Двенадцать талантливых мастеров из разных городов Самарской области, раскрывают дерево как живую материю. Участник выставки Сергей Ключников: «Я занимаюсь скульптурной резьбой по дереву более 35 лет, и убедился, что форма дерева, его текстура, возраст, зачастую сами подсказывают характер работы, и мастеру остается лишь идти за тем, что ему дерево рассказывает».

Мастер из Сызрани, Дмитрий Таршицейский, в качестве заготовок для своих ваз, блюд, подносов и других предметов интерьера использует то, мимо чего мы обычно проходим не замечая, – коряги, топляк, сломанные ветром или обрезанные коммунальными службами ветки деревьев. Вся богатая палитра текстуры разных пород деревьев просматривается в его изделиях.

Привет от Ван Гога сквозь века и с волжской интерпретацией в «Подсолнухах» самарского мастера Вячеслава Квитко, также отдавшем резьбе
 по дереву более 35 лет. Мастер любит создавать из текстуры дерева (липа, береза) самые разные цветочные композиции. Его лепестки подсолнухов колышутся
  на ветру, а ирисы и розы источают неуловимый аромат.  Убедитесь в этом сами.

«Обработкой дерева всегда занимались для самых разных нужд – создавали посуду, украшали свое жилище. Но в своей выставке мы хотим сконцентрироваться
  на резьбе как искусстве создавать различные и порой необычные образы, на мастерах, которые филигранно владеют техниками этого ремесла, не только повторяя традиции, но и привнося в них свое авторское видение», – рассказывает директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. 

Участник выставки, педагог, почетный работник образования Российской Федерации Александр Сергеевич Тилли соединил в своих работах любовь
  к энтомологии и художественной скульптурной резьбе.  Его символические семь жуков-слонов, сделанные из цельного бруска липы, по замыслу автора, являются символом благополучия и достатка. 

«В руках художниках дерево становится искусством и в то же время дерево служит искусству. Поэтому отдельной строкой на выставке будут представлены изделия самарского мастера и музыканта Максима Бурко», – рассказывают кураторы проекта. Самарец изготавливает уникальные этнические инструменты: русские рожки, жалейки и свирели, калюки и пищики, флейты народов Южной Америки, скандинавские флейты и волынки, ирландские вистлы и многие другие.

Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с изделиями Похвистневского дома ремесел, который занимается сохранением исторического и культурного наследия нашего края. Местные резчики представят панно, скульптуры в своей самобытной манере. 

Исторические темы, библейские сюжеты и христианские мотивы, природа родного края и русские народные сказки отражены в работах потомственного резчика
  по дереву Сергея Владимировича Плеханова, руководителя студии резьбы по дереву «Золотые узоры».

Яркий акцент в культурном наследии нашего региона – изделия Жигулевской фабрики художественных изделий, с которыми так же можно будет познакомиться на выставке. В свое время самые разнообразные предметы интерьера, выпускаемые фабрикой, занимали призовые места на Всесоюзных выставках, были хорошо известны не только на территории Советского Союза, но и за его пределами.

Участники выставки:

руководитель студии резьбы по дереву «Золотые узоры», мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области  Сергей Плеханов
 (г. Самара); мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Сергей Ключников (г. Самара); мастер декоративно прикладного искусства  Самарской области Вячеслав Квитко (г. Самара); мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Дмитрий Таршицейский (г. Сызрань); мастер Александр Тилли (г. Самара);  мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Александр Рухман (г. Самара); мастер Илья Сиротко (г. Самара); мастер Александр Егоров (г.о. Жигулевск), мастер и музыкант Вячеслав Бурко (г. Самара). Также будут представлены работы от мастеров Дома народных ремесел и декоративно-прикладного искусства городского округа Похвистнево – Олега Шестова, Николая Радаева, Василия Варламова – и деревянные изделия «Жигулёвской фабрики художественных изделий». 

Выставка работает по 15 декабря 2025 г. Вход свободный.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
146
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
156
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
352
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
387
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
438
Весь список