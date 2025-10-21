В Самаре открылась выставка резчиков по дереву

135

22 октября, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий (г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78) состоится открытие выставки изделий художественной обработки дерева мастеров Самарской области «Там, где ветры рисуют узоры…» (16+).

Многовековая культура художественной резьбы имеет национальные традиции, которые передаются из поколения в поколение при украшении резьбой деревянных домов, создании бытовых, декоративных изделий. Дерево и в наши дни остается излюбленным материалом художников. Из него создают скульптуру, утилитарные

и декоративные предметы.

Самара, которая славится деревянным зодчеством, со своими талантливыми мастерами впитала в себя и многие мировые традиции этого ремесла.

Экспозиция познакомит с работами самарских резчиков, работающих в разных направлениях и стилях. В экспозиции представлена геометрическая, плоскорельефная, рельефная, контурная, скульптурная резьба.

Двенадцать талантливых мастеров из разных городов Самарской области, раскрывают дерево как живую материю. Участник выставки Сергей Ключников: «Я занимаюсь скульптурной резьбой по дереву более 35 лет, и убедился, что форма дерева, его текстура, возраст, зачастую сами подсказывают характер работы, и мастеру остается лишь идти за тем, что ему дерево рассказывает».

Мастер из Сызрани, Дмитрий Таршицейский, в качестве заготовок для своих ваз, блюд, подносов и других предметов интерьера использует то, мимо чего мы обычно проходим не замечая, – коряги, топляк, сломанные ветром или обрезанные коммунальными службами ветки деревьев. Вся богатая палитра текстуры разных пород деревьев просматривается в его изделиях.

Привет от Ван Гога сквозь века и с волжской интерпретацией в «Подсолнухах» самарского мастера Вячеслава Квитко, также отдавшем резьбе

по дереву более 35 лет. Мастер любит создавать из текстуры дерева (липа, береза) самые разные цветочные композиции. Его лепестки подсолнухов колышутся

на ветру, а ирисы и розы источают неуловимый аромат. Убедитесь в этом сами.

«Обработкой дерева всегда занимались для самых разных нужд – создавали посуду, украшали свое жилище. Но в своей выставке мы хотим сконцентрироваться

на резьбе как искусстве создавать различные и порой необычные образы, на мастерах, которые филигранно владеют техниками этого ремесла, не только повторяя традиции, но и привнося в них свое авторское видение», – рассказывает директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Участник выставки, педагог, почетный работник образования Российской Федерации Александр Сергеевич Тилли соединил в своих работах любовь

к энтомологии и художественной скульптурной резьбе. Его символические семь жуков-слонов, сделанные из цельного бруска липы, по замыслу автора, являются символом благополучия и достатка.

«В руках художниках дерево становится искусством и в то же время дерево служит искусству. Поэтому отдельной строкой на выставке будут представлены изделия самарского мастера и музыканта Максима Бурко», – рассказывают кураторы проекта. Самарец изготавливает уникальные этнические инструменты: русские рожки, жалейки и свирели, калюки и пищики, флейты народов Южной Америки, скандинавские флейты и волынки, ирландские вистлы и многие другие.

Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с изделиями Похвистневского дома ремесел, который занимается сохранением исторического и культурного наследия нашего края. Местные резчики представят панно, скульптуры в своей самобытной манере.

Исторические темы, библейские сюжеты и христианские мотивы, природа родного края и русские народные сказки отражены в работах потомственного резчика

по дереву Сергея Владимировича Плеханова, руководителя студии резьбы по дереву «Золотые узоры».

Яркий акцент в культурном наследии нашего региона – изделия Жигулевской фабрики художественных изделий, с которыми так же можно будет познакомиться на выставке. В свое время самые разнообразные предметы интерьера, выпускаемые фабрикой, занимали призовые места на Всесоюзных выставках, были хорошо известны не только на территории Советского Союза, но и за его пределами.

Участники выставки:

руководитель студии резьбы по дереву «Золотые узоры», мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Сергей Плеханов

(г. Самара); мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Сергей Ключников (г. Самара); мастер декоративно прикладного искусства Самарской области Вячеслав Квитко (г. Самара); мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Дмитрий Таршицейский (г. Сызрань); мастер Александр Тилли (г. Самара); мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области Александр Рухман (г. Самара); мастер Илья Сиротко (г. Самара); мастер Александр Егоров (г.о. Жигулевск), мастер и музыкант Вячеслав Бурко (г. Самара). Также будут представлены работы от мастеров Дома народных ремесел и декоративно-прикладного искусства городского округа Похвистнево – Олега Шестова, Николая Радаева, Василия Варламова – и деревянные изделия «Жигулёвской фабрики художественных изделий».

Выставка работает по 15 декабря 2025 г. Вход свободный.