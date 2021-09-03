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В Самаре откроют региональный центр экспертизы по решениям кибербезопасности

3 сентября 2021 16:35
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Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности .

7 сентября в Самаре состоится торжественное открытие регионального офиса и центра экспертизы по решениям кибербезопасности компании «Ростелеком» Solar MSS. В мероприятии примет участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Открытие офиса Solar MSS в Самаре позволит решить сразу несколько задач, стоящих перед регионом в рамках исполнения федеральной национальной программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика». Офис и центр экспертизы позволят повысить уровень информационной безопасности Самарской области, развить кадровый потенциал и привлечь в отрасль молодых специалистов, а также совместно с вузами региона сформировать программу стажировок для студентов, помогая им в дальнейшем трудоустройстве.

Экспертная команда Solar MSS сформирована на базе крупнейшего в Российской Федерации и странах Восточной Европы центра противодействия кибератакам Solar JSOC, под защитой которого сегодня находится более 140 крупных российских компаний и организаций. Solar JSOC активно взаимодействует с Государственной системой предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСБ Российской Федерации и международными центрами реагирования и расследования компьютерных атак.

По словам Константина Преснякова, защита данных, их сохранность – это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности.

"На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы", - подчеркивает Константин Пресняков.

За шесть месяцев 2021 года на информресурсы Самарской области было зафиксировано более 10 млн компьютерных атак, из них более 5 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы. В среднем, в Самарской области ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности на информационные системы и ресурсы органов власти региона.

Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.

 

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