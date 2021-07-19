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В Самаре откроется Центр здоровья и развития для детей инвалидов с ментальными нарушениями «Шаг вперед»

19 июля 2021 09:50
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В Самаре откроется Центр здоровья и развития для детей инвалидов с ментальными нарушениями «Шаг вперед».

В 2020 году администрация Самары передала Самарскому филиалу Всероссийской организации родителей детей – инвалидов с ментальными и иными нарушениями помещение в Промышленном районе города для организации ЦЗиР «Шаг вперед»

Создание такого центра даст возможность молодым людям с ограниченными возможностями не только социально адаптироваться, но после получения профессиональных навыков иметь источник дохода в будущем.

В настоящее время родители совместно детьми проводят ремонт помещений будущего Центра. Участие подопечных центра в ремонте здания  – не случайно, так они приобретают навыки работы в новой обстановке.

20 июля в 10: 00 в здании будущего Центра состоится «вторник» по уборке мусора, в котором примут участие дети и их родители. Вывоз отходов из здания осуществит региональный оператор «ЭкоСтройРесурс». Желая помочь детям – инвалидам, компания выделила не только транспорт, но и рабочих для его погрузки.

Теги: особенные дети Центр здоровья

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