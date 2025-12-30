В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей

С 6 января по 15 января региональный оператор АО «Экология» организует в Самаре сбор живых елей.
Для того чтобы ваша ёлка пошла на переработку, необходимо:
• освободить дерево от всех украшений — дождика, мишуры, шариков, а также металлических и пластмассовых креплений от них, скотча;
• оставить елку на контейнерной площадке в специальном месте для накопления крупногабаритных отходов.
Адреса, по которым будут размещены бункеры:
Октябрьский район:
• пр. Ленина, 26 / ул. Полевая
• ул. Маломосковская / ул. Революционная
• ул. Авроры / ул. Дыбенко
Советский район:
• ул. 22 партсъезда, 38
• ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
• ул. Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная
• ул. Аэродромная, 72
Промышленный район:
• ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
• ул. Кирова, 304
• ул. Стара-Загора, 137
• ул. Ново-Вокзальная, 217
Красноглинский район:
• пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8)
• ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»)
• п. Мехзавод, квартал 4, 4
Куйбышевский район:
• ул. Белорусская, 131
Самарский район:
• ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)
Железнодорожный район:
• ул. Чернореченская / ул. Владимирская
Ленинский район:
• ул. Маяковского, 97
• ул. Дачная, 28
• ул. Арцыбушевская, 105