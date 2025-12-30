Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей

179
С 6 января по 15 января региональный оператор АО «Экология» организует в Самаре сбор живых елей.

 Для того чтобы ваша ёлка пошла на переработку, необходимо: 
• освободить дерево от всех украшений — дождика, мишуры, шариков, а также металлических и пластмассовых креплений от них, скотча;
• оставить елку на контейнерной площадке в специальном месте для накопления крупногабаритных отходов. 

 Адреса, по которым будут размещены бункеры:

Октябрьский район:
•  пр. Ленина, 26 / ул. Полевая
•  ул. Маломосковская / ул. Революционная
•  ул. Авроры / ул. Дыбенко

Советский район:
•  ул. 22 партсъезда, 38
•  ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
•  ул. Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная
•  ул. Аэродромная, 72

Промышленный район:
•  ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
•  ул. Кирова, 304
•  ул. Стара-Загора, 137
•  ул. Ново-Вокзальная, 217

Красноглинский район:
•  пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8)
•  ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»)
•  п. Мехзавод, квартал 4, 4

Куйбышевский район:
•  ул. Белорусская, 131

Самарский район:
•  ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район:
•  ул. Чернореченская / ул. Владимирская

Ленинский район:
•  ул. Маяковского, 97
•  ул. Дачная, 28
•  ул. Арцыбушевская, 105

В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
366
Весь список