В Самаре организуют 20 площадок для сбора живых елей

С 6 января по 15 января региональный оператор АО «Экология» организует в Самаре сбор живых елей.

Для того чтобы ваша ёлка пошла на переработку, необходимо:

• освободить дерево от всех украшений — дождика, мишуры, шариков, а также металлических и пластмассовых креплений от них, скотча;

• оставить елку на контейнерной площадке в специальном месте для накопления крупногабаритных отходов.

Адреса, по которым будут размещены бункеры:

Октябрьский район:

• пр. Ленина, 26 / ул. Полевая

• ул. Маломосковская / ул. Революционная

• ул. Авроры / ул. Дыбенко

Советский район:

• ул. 22 партсъезда, 38

• ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина

• ул. Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная

• ул. Аэродромная, 72

Промышленный район:

• ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная

• ул. Кирова, 304

• ул. Стара-Загора, 137

• ул. Ново-Вокзальная, 217

Красноглинский район:

• пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8)

• ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»)

• п. Мехзавод, квартал 4, 4

Куйбышевский район:

• ул. Белорусская, 131

Самарский район:

• ул. А. Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район:

• ул. Чернореченская / ул. Владимирская

Ленинский район:

• ул. Маяковского, 97

• ул. Дачная, 28

• ул. Арцыбушевская, 105