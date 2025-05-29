В Самаре определился подрядчик по отлову бездомных собак

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Согласно документам закупки, подрядчик должен будет осуществлять отлов животных, их осмотр ветеринаром, маркирование, стерилизацию или кастрацию, чипирование. Также при необходимости собак будут оставлять в пунктах временного содержания, но не более, чем на месяц. После этого четвероногих вернут на прежнее место обитания с обязательной видеофиксацией процесса.



К работам исполнитель должен приступить после оформления всех необходимых документов и выполнять их до 31 декабря 2025 года. Стоимость контракта составит 37,8 млн рублей, сообщает sovainfo.ru.