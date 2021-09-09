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В Самаре определены победители VII летней спартакиады IT-разработчиков #itolympics, которая проходила с 28 августа по 5 сентября. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Кадры для цифровой экономики».

Соревнования проходили не только по спортивным дисциплинам, но и компьютерным играм. Среди участников спартакиады - IT-фрилансеры и известные компании в сфере информационных технологий. Всего в состязаниях приняли участие 277 человек из 25 компаний Самары и Ульяновска.

Лидерами по количеству призовых мест стали команда Сибинтек и CreativeCo, в зачете которых по 8 побед (1-3 места), второе место в командном зачете у компании Haulmont (6 призовых мест) и третье место разделили компании Контур и Appbooster (по пять призовых мест). Все компании представляли самарский регион.

Спортивная часть включала в себя не только активные олимпийские виды спорта (велокросс и велоэстафета, бег на 800 и 5000 метров, стрельба из пневматического пистолета, футбол, пляжный волейбол), но и интеллектуальные виды, такие как петанк, шашки, шахматы. Также прошли состязания по беговому биатлону, дартсу, городкам, перетягиванию каната и бою мешками на бревне. В последнем виде участие принимали не только мужчины, но и женщины.

Прошли и соревнования в онлайн-формате по киберспорту: Counter-Strike: Global Offensive (PC), Mortal Kombat 11 (PS4), FIFA 21 (PS4), Dota2 (PC).

«Спартакиада для IT-разработчиков – это уникальная возможность не только посоревноваться, но и хорошо, активно отдохнуть. Я очень рад, что в этом году IТ-спартакиада вернулась в график отвыкших от спортивных состязаний айтишников региона. Мы провели более 20 спортивных дисциплин: от шахмат и петанка до перетягивания каната и боя мешками на бревне», - сообщил один из организаторов спартакиады, руководитель компании Cloud Castle Александр Колодочко.

Фото: пресс-служба облправительства