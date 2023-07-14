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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту

Напомним, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятий по велосипедному спорту на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, по улице Дальней от улицы Арена 2018 – на участке протяженностью 500 метров в следующие периоды:

- с 08:00 до 16:00 17 июля 2023 года;

- с 08:00 до 16:00 18 июля 2023 года.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также на вышеуказанных участках улично-дорожной сети временно запрещаются остановка и (или) стоянка транспортных средств в следующие периоды:

- с 00:00 до 16:00 17 июля 2023 года;

- с 00:00 до 16:00 18 июля 2023 года.

Кроме того, временно – с 08:00 до 16:00 17 июля и 18 июля 2023 года – будет отменено движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна».

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары