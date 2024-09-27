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В Самаре один из самых больших фондов сохранившегося дореволюционного жилья в России

27 сентября 2024 10:49
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в Самаре один из самых больших фондов сохранившегося дореволюционного жилья в России

Яндекс Недвижимость провела исследование рынка вторичной недвижимости в Российских городах-миллионниках. Сервис выделил многоквартирные дома трех исторических эпох – дореволюционные, советские и современную застройку. Новыми принято считать дома, которые еще не были включены в программу капитального ремонта – максимально этот срок составляет 5 лет после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, в исследовании Яндекс Недвижимости современная вторичная застройка определена временной рамкой с 1991 по 2019 год.

Дореволюционное жильё

Самара находится на третьем месте рейтинга городов-миллионников, где сохранилось наибольшее число дореволюционных жилых домов – их доля в городе составляет 14%. На сервисе Яндекс Недвижимость представлены десятки вариантов жилья в таких домах. Средняя стоимость в доме 1910 года постройки составляет 140 000 руб. кв/м, а самый дорогой лот в доме 1917 года – его цена составляет 229 000 руб/кв.м.

Советское жильё

Доля жилых домов советского периода в городе составляет 72% от всего вторичного жилья. Зданий, построенных в довоенное время в Самаре сохранилось более 200, в основном они сосредоточены в Самарском районе, где средняя цена на квартиру в доме 1941 года составляет 159 000 руб/кв.м.

В районе станций метро Победа и Безымянка сохранилось больше всего зданий послевоенного периода. Всего с 1945-1991 года в городе были построены тысячи жилых зданий. Средняя цена на квартиру в доме 1958 года составляет 110 000 руб. кв/м.

Современное российское жильё

Жилых домов, относящихся к современной постройке – 14% от всего жилья, построенного до 2019 года. Наиболее плотно они располагаются в районе метро Гагаринская. Средняя цена на квартиру в доме 2008 года в этом районе составляет 123 000 руб/кв.м.

Рейтинг городов по эпохам

В исследовании был изучен состав всего жилого фонда, возведенного до 2019 года. За это время в российских городах-миллионниках было построено порядка 128 тысяч многоквартирных домов. При этом большая часть приходится на советскую застройку, которую можно разделить на два периода – довоенное и послевоенное жильё. Первое составляет всего 3,5% от общего числа вторички, а второе, наоборот, занимает основную долю – 67% от всего жилья в городах-миллионниках. Современное постсоветское жилье, построенное с 1991 по 2019 год на втором месте по числу возведенных домов – его доля составляет 20% от всех жилых зданий. И на третьем месте дореволюционное жилье – на него приходится 9,5% от всего жилого фонда.

Яндекс Недвижимость также оценила доли построек каждой исторической эпохи в общем объеме застройки мегаполисов России. Так, по доле сохранившихся дореволюционных домов среди всех жилых построек в городе лидирует Санкт-Петербург (29% от общего числа), на втором месте - Ростов-на-Дону (28%), на третьем месте - Самара (14%). Также в топ-5 городов с высокой долей сохранившихся дореволюционных домов вошли Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).

Топ-10 городов-миллионников по долям застройки разных исторических периодов

Дореволюционная застройка

Советская застройка

Современная застройка

1.

Санкт-Петербург

29%

Пермь

82%

Волгоград

36%

2.

Ростов-на-Дону

28%

Екатеринбург

79%

Казань

32%

3.

Самара

14%

Омск

79%

Челябинск

26%

4.

Нижний Новгород

9%

Москва

78%

Воронеж

26%

5.

Волгоград

7%

Нижний Новгород

77%

Красноярск

25%

6.

Уфа

5%

Новосибирск

77%

Новосибирск

23%

7.

Челябинск 

5%

Уфа

76%

Екатеринбург

21%

8.

Москва

4%

Красноярск

74%

Омск

20%

9.

Казань

2%

Воронеж

72%

Уфа

18%

10.

Воронеж

2%

Самара

72%

Москва

18%

Наибольшая доля построек советского (довоенного и послевоенного периода) приходится на более молодые города и промышленные центры, которые активно развивались в эту эпоху. Самая большая доля домов советского периода среди всех строение города сегодня находится в Перми (82% от общего числа), на втором месте Екатеринбург (79%), на третьем Омск (79%). Также высокая доля построек советского периода в Москве (78%), где в это время было построено множество новых районов. На пятом месте находится Нижний Новгород с долей советской застройки в 77%.

Среди городов с самой высокой долей современной «вторички» оказались города, административные границы которых активно расширялись в последние 30 лет. На этих территориях начиналось масштабное строительство новых районов и жилых комплексов. На первом месте по доле современной вторичной застройки (1991 - 2019 год) среди всех построек города оказался Волгоград (36% от общей суммы), на втором месте - Казань (32%), на третьем - Челябинск (26%). Также в топ-5 попали Воронеж (26%) и Красноярск (25%). Отдельно стоит отметить Новую Москву, где доля современной застройки находится на самом высоком уровне среди всех российских мегаполисов (62% от общего числа).

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