в Самаре один из самых больших фондов сохранившегося дореволюционного жилья в России

Яндекс Недвижимость провела исследование рынка вторичной недвижимости в Российских городах-миллионниках. Сервис выделил многоквартирные дома трех исторических эпох – дореволюционные, советские и современную застройку. Новыми принято считать дома, которые еще не были включены в программу капитального ремонта – максимально этот срок составляет 5 лет после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, в исследовании Яндекс Недвижимости современная вторичная застройка определена временной рамкой с 1991 по 2019 год.
Дореволюционное жильё
Самара находится на третьем месте рейтинга городов-миллионников, где сохранилось наибольшее число дореволюционных жилых домов – их доля в городе составляет 14%. На сервисе Яндекс Недвижимость представлены десятки вариантов жилья в таких домах. Средняя стоимость в доме 1910 года постройки составляет 140 000 руб. кв/м, а самый дорогой лот в доме 1917 года – его цена составляет 229 000 руб/кв.м.
Советское жильё
Доля жилых домов советского периода в городе составляет 72% от всего вторичного жилья. Зданий, построенных в довоенное время в Самаре сохранилось более 200, в основном они сосредоточены в Самарском районе, где средняя цена на квартиру в доме 1941 года составляет 159 000 руб/кв.м.
В районе станций метро Победа и Безымянка сохранилось больше всего зданий послевоенного периода. Всего с 1945-1991 года в городе были построены тысячи жилых зданий. Средняя цена на квартиру в доме 1958 года составляет 110 000 руб. кв/м.
Современное российское жильё
Жилых домов, относящихся к современной постройке – 14% от всего жилья, построенного до 2019 года. Наиболее плотно они располагаются в районе метро Гагаринская. Средняя цена на квартиру в доме 2008 года в этом районе составляет 123 000 руб/кв.м.
Рейтинг городов по эпохам
В исследовании был изучен состав всего жилого фонда, возведенного до 2019 года. За это время в российских городах-миллионниках было построено порядка 128 тысяч многоквартирных домов. При этом большая часть приходится на советскую застройку, которую можно разделить на два периода – довоенное и послевоенное жильё. Первое составляет всего 3,5% от общего числа вторички, а второе, наоборот, занимает основную долю – 67% от всего жилья в городах-миллионниках. Современное постсоветское жилье, построенное с 1991 по 2019 год на втором месте по числу возведенных домов – его доля составляет 20% от всех жилых зданий. И на третьем месте дореволюционное жилье – на него приходится 9,5% от всего жилого фонда.
Яндекс Недвижимость также оценила доли построек каждой исторической эпохи в общем объеме застройки мегаполисов России. Так, по доле сохранившихся дореволюционных домов среди всех жилых построек в городе лидирует Санкт-Петербург (29% от общего числа), на втором месте - Ростов-на-Дону (28%), на третьем месте - Самара (14%). Также в топ-5 городов с высокой долей сохранившихся дореволюционных домов вошли Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).
Топ-10 городов-миллионников по долям застройки разных исторических периодов
|
№
|
Дореволюционная застройка
|
Советская застройка
|
Современная застройка
|
1.
|
Санкт-Петербург
|
29%
|
Пермь
|
82%
|
Волгоград
|
36%
|
2.
|
Ростов-на-Дону
|
28%
|
Екатеринбург
|
79%
|
Казань
|
32%
|
3.
|
Самара
|
14%
|
Омск
|
79%
|
Челябинск
|
26%
|
4.
|
Нижний Новгород
|
9%
|
Москва
|
78%
|
Воронеж
|
26%
|
5.
|
Волгоград
|
7%
|
Нижний Новгород
|
77%
|
Красноярск
|
25%
|
6.
|
Уфа
|
5%
|
Новосибирск
|
77%
|
Новосибирск
|
23%
|
7.
|
Челябинск
|
5%
|
Уфа
|
76%
|
Екатеринбург
|
21%
|
8.
|
Москва
|
4%
|
Красноярск
|
74%
|
Омск
|
20%
|
9.
|
Казань
|
2%
|
Воронеж
|
72%
|
Уфа
|
18%
|
10.
|
Воронеж
|
2%
|
Самара
|
72%
|
Москва
|
18%
Наибольшая доля построек советского (довоенного и послевоенного периода) приходится на более молодые города и промышленные центры, которые активно развивались в эту эпоху. Самая большая доля домов советского периода среди всех строение города сегодня находится в Перми (82% от общего числа), на втором месте Екатеринбург (79%), на третьем Омск (79%). Также высокая доля построек советского периода в Москве (78%), где в это время было построено множество новых районов. На пятом месте находится Нижний Новгород с долей советской застройки в 77%.
Среди городов с самой высокой долей современной «вторички» оказались города, административные границы которых активно расширялись в последние 30 лет. На этих территориях начиналось масштабное строительство новых районов и жилых комплексов. На первом месте по доле современной вторичной застройки (1991 - 2019 год) среди всех построек города оказался Волгоград (36% от общей суммы), на втором месте - Казань (32%), на третьем - Челябинск (26%). Также в топ-5 попали Воронеж (26%) и Красноярск (25%). Отдельно стоит отметить Новую Москву, где доля современной застройки находится на самом высоком уровне среди всех российских мегаполисов (62% от общего числа).