в Самаре один из самых больших фондов сохранившегося дореволюционного жилья в России

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Яндекс Недвижимость провела исследование рынка вторичной недвижимости в Российских городах-миллионниках. Сервис выделил многоквартирные дома трех исторических эпох – дореволюционные, советские и современную застройку. Новыми принято считать дома, которые еще не были включены в программу капитального ремонта – максимально этот срок составляет 5 лет после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, в исследовании Яндекс Недвижимости современная вторичная застройка определена временной рамкой с 1991 по 2019 год.

Дореволюционное жильё

Самара находится на третьем месте рейтинга городов-миллионников, где сохранилось наибольшее число дореволюционных жилых домов – их доля в городе составляет 14%. На сервисе Яндекс Недвижимость представлены десятки вариантов жилья в таких домах. Средняя стоимость в доме 1910 года постройки составляет 140 000 руб. кв/м, а самый дорогой лот в доме 1917 года – его цена составляет 229 000 руб/кв.м.

Советское жильё

Доля жилых домов советского периода в городе составляет 72% от всего вторичного жилья. Зданий, построенных в довоенное время в Самаре сохранилось более 200, в основном они сосредоточены в Самарском районе, где средняя цена на квартиру в доме 1941 года составляет 159 000 руб/кв.м.

В районе станций метро Победа и Безымянка сохранилось больше всего зданий послевоенного периода. Всего с 1945-1991 года в городе были построены тысячи жилых зданий. Средняя цена на квартиру в доме 1958 года составляет 110 000 руб. кв/м.

Современное российское жильё

Жилых домов, относящихся к современной постройке – 14% от всего жилья, построенного до 2019 года. Наиболее плотно они располагаются в районе метро Гагаринская. Средняя цена на квартиру в доме 2008 года в этом районе составляет 123 000 руб/кв.м.

Рейтинг городов по эпохам

В исследовании был изучен состав всего жилого фонда, возведенного до 2019 года. За это время в российских городах-миллионниках было построено порядка 128 тысяч многоквартирных домов. При этом большая часть приходится на советскую застройку, которую можно разделить на два периода – довоенное и послевоенное жильё. Первое составляет всего 3,5% от общего числа вторички, а второе, наоборот, занимает основную долю – 67% от всего жилья в городах-миллионниках. Современное постсоветское жилье, построенное с 1991 по 2019 год на втором месте по числу возведенных домов – его доля составляет 20% от всех жилых зданий. И на третьем месте дореволюционное жилье – на него приходится 9,5% от всего жилого фонда.

Яндекс Недвижимость также оценила доли построек каждой исторической эпохи в общем объеме застройки мегаполисов России. Так, по доле сохранившихся дореволюционных домов среди всех жилых построек в городе лидирует Санкт-Петербург (29% от общего числа), на втором месте - Ростов-на-Дону (28%), на третьем месте - Самара (14%). Также в топ-5 городов с высокой долей сохранившихся дореволюционных домов вошли Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).

Топ-10 городов-миллионников по долям застройки разных исторических периодов

№ Дореволюционная застройка Советская застройка Современная застройка 1. Санкт-Петербург 29% Пермь 82% Волгоград 36% 2. Ростов-на-Дону 28% Екатеринбург 79% Казань 32% 3. Самара 14% Омск 79% Челябинск 26% 4. Нижний Новгород 9% Москва 78% Воронеж 26% 5. Волгоград 7% Нижний Новгород 77% Красноярск 25% 6. Уфа 5% Новосибирск 77% Новосибирск 23% 7. Челябинск 5% Уфа 76% Екатеринбург 21% 8. Москва 4% Красноярск 74% Омск 20% 9. Казань 2% Воронеж 72% Уфа 18% 10. Воронеж 2% Самара 72% Москва 18%

Наибольшая доля построек советского (довоенного и послевоенного периода) приходится на более молодые города и промышленные центры, которые активно развивались в эту эпоху. Самая большая доля домов советского периода среди всех строение города сегодня находится в Перми (82% от общего числа), на втором месте Екатеринбург (79%), на третьем Омск (79%). Также высокая доля построек советского периода в Москве (78%), где в это время было построено множество новых районов. На пятом месте находится Нижний Новгород с долей советской застройки в 77%.

Среди городов с самой высокой долей современной «вторички» оказались города, административные границы которых активно расширялись в последние 30 лет. На этих территориях начиналось масштабное строительство новых районов и жилых комплексов. На первом месте по доле современной вторичной застройки (1991 - 2019 год) среди всех построек города оказался Волгоград (36% от общей суммы), на втором месте - Казань (32%), на третьем - Челябинск (26%). Также в топ-5 попали Воронеж (26%) и Красноярск (25%). Отдельно стоит отметить Новую Москву, где доля современной застройки находится на самом высоком уровне среди всех российских мегаполисов (62% от общего числа).