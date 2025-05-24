В Самаре обсудили планы по ремонту школы № 63

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В школах Самары сегодня проходят последние звонки. В этом году в городе они звенят более чем для 5 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Среди них - 32 выпускника школы №63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Н.И. Мельникова. Она считается старейшей в Самаре и в этом году празднует свое 200-летие.

Глава города Иван Носков совместно с заместителем председателя городской Думы Сергеем Рязановым поздравил выпускников, педагогов и родителей, а также обсудил с руководством школы планы по реставрации здания – объекта культурного наследия.



«Для каждого из вас, ребята, сегодня особый день. Вы прощаетесь со школой и с детством, становитесь взрослыми и уже завтра будете решать совсем другие, более серьезные задачи. Наверное, будут ошибки, что-то будет получаться, что-то нет – это нормально. Вам повезло быть выпускниками в юбилейный год, и очень важно сохранить это в своей памяти, пронести через года школьную дружбу, уважение к учителям и своим родителям, которые прошли этот путь вместе с вами. Успехов на экзаменах и легкого поступления в те вузы, которые вы для себя выбрали!» - пожелал выпускникам глава Самары Иван Носков.



Как рассказала главе города директор школы №63 Ольга Цибарева, учреждение ведет свою историю с 1825 года, а в нынешнем здании – «Доме Лаптева» 1840-1880 годов постройки на улице Степана Разина - располагается с 1880 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и требует работ по ремонту и реставрации.



«Наша школа расположена в здании XIX века. Это уникально, но в то же время накладывает на нас определенные обязательства по сохранению объекта культурного наследия. В том числе необходимы работы по устройству и замене инженерных коммуникаций, ремонт и реставрация фасада и кровли», - рассказала директор школы №63 г. Самара Ольга Цибарева. - В этом году за счет средств городского бюджета асфальтируем школьный двор и установим площадку для сдачи норм комплекса ГТО».



По словам Ивана Носкова, обследование здания проведено и составлена проектно-сметная документация для ремонта и реставрации. Общая площадь здания школы - более 3,2 тысяч квадратных метров.



«Ремонт объектов культурного наследия всегда стоит особняком, очень много тонкостей и нюансов необходимо учесть. В случае со школой №63 начинать абсолютно точно нужно с укрепления фундамента. Среди предметов охраны, которым требуется ремонт, – напольная плитка и паркет, лестницы, лепнина во внутренних помещениях и на фасаде. Проект реставрации обсудим со специалистами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области», - подчеркнул Иван Носков.



Согласно заключению государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в 2024 году ООО «Рапида», укрепление фундамента и ряд других работ считается возможным.



Всего в школе № 63 сегодня обучаются более 850 человек, для старших классов открыт технологический, социально-экономический и гуманитарный профили. Большинство выпускников школы планируют продолжить свое обучение в вузах Самары.

Фото: администрация Самары