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В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер

25 мая 2021 16:09
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В Кировском районе проходит комплексный мониторинг объектов потребительского рынка.

В Кировском районе проходит комплексный мониторинг объектов потребительского рынка.Ежедневный мониторинг касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров. Также в ходе мониторинга проверяющие бригады обращают внимание и на соблюдение необходимых мер безопасности посетителями объектов потребительского рынка. Сотрудники министерства имущественных отношений Самарской области полномочны составлять протокол на нарушителей масочного режима.

По результатам совместных выездов с октября 2020 года в Кировском районе составлено 56 протоколов, из них 14 протоколов составлено на объекты потребительского рынка, 42 – на физические лица. Все материалы направлены в Кировский районный суд на рассмотрение. За указанный период в отношении юридических лиц уже вынесено 4 предупреждения и штраф на сумму 100 тысяч рублей.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сегодня в ходе очередного мониторинга в Кировском районе было выявлено 2 нарушения: в торговых помещениях отсутствовала разметка для обеспечения социальной дистанции между посетителями. Сотрудники торговых объектов оперативно устранили замечания, с ними проведена дополнительная разъяснительная беседа о необходимости соблюдения предписанных мер безопасности.

Кроме того, в одном из магазинов федеральной торговой сети сотрудники профильного министерства составили протокол на посетительницу без средств индивидуальной защиты.

«Тем не менее, отмечу, что нарушений становится меньше, граждане с пониманием относятся к необходимости использовать маски при нахождении в общественных местах и помещениях», - рассказал главный специалист министерства имущественных отношений Самарской области Артур Заманов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер объекты потребительского рынка

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