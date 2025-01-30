В Самаре не будут рассматривать повторно вопрос о расселении домов в зоне метростроя

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Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях попросили проверить, как расселяют дома, попавшие в зону строительства станции метро «Театральная».

Как ответили им в ДУИ Самары, разъяснения по отселению из зоны застройки метрополитена давались неоднократно, пишет СитиТраффик.

- Изъятие земельных участков и приобретение жилых помещений проводилось министерством строительства Самарской области. Вопрос отселения граждан, занимающих жилые помещения на основании договора социального найма и не согласившихся на переселение, решался в судебной плоскости. Законность действий органов местного самоуправления подтверждена судебными актами первой, апелляционной и кассационной инстанций и повторному рассмотрению не подлежит, - заявили 29 января 2025 года чиновники.