В Самаре наградили победителей VI Национального чемпионата "Абилимпикс"

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В Самаре прошло награждение пяти победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия страна возможностей».



В 2020 году студенты профессиональных образовательных организаций Самарской области завоевали сразу три золотые медали Национального чемпионата «Абилимпикс». В связи с эпидемиологической ситуацией наша команда была представлена только в одной из трех возможных категорий участников в 28 компетенциях. В чемпионатном цикле не принимали участие школьники и специалисты. Как итог, в медальном зачете Самарская область заняла 12 место, завоевав в общей сложности шесть медалей.



«В Самарской области проживает более 200 тысяч людей с особыми потребностями. Их поддержка приоритетное направление в работе регионального правительства. И это не только создание безбарьерной среды или оборудование специальных рабочих мест. Важно, чтобы каждый мог реализовать себя, раскрыть свои таланты, а главное чувствовать себя в обществе спокойно и комфортно. И движение «Абилимпикс» - это не только конкурсы профессионального мастерства. Это система, которая помогает в профессиональном самоопределении, побуждает к саморазвитию и содействует трудоустройств у конкурсантов. Тем самым мы создаём равные возможности для всех жителей региона, мы умножаем свои силы. А это значит, что становится сильнее и Самарская область, и вся страна », - отметила Ольга Лысикова, заместитель министра образования и науки Самарской области.



Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного профессионального образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат решает сам победитель.



«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники «Абилимпикс» могут добиться

успеха и в других проектах президентской платформы «Россия страна возможностей», продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный и творческий потенциал», - подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия страна возможностей» Алексей Агафонов.



В 66 субъектах Российской Федерации сертификаты получат 460 победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех категориях среди школьников, студентов и специалистов. Из них 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника – сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место,152 конкурсанта – сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.



«Движение «Абилимпикс» - это не только конкурс для людей с инвалидностью, - прокомментировал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов. - Это системная

работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технически е средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более

широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты».



Победители в категориях « студенты» и «специалисты» получают сертификаты самостоятельно. Победителям в категории «школьники» сертификаты предоставляются их родителям или законным представителям. Срок действия документа не ограничен.



«Для меня участие в чемпионате - очень интересный опыт. Здесь я - благодаря своим преподавателям и наставникам. Они не только дали знания в выбранной компетенции, но и вселили веру в победу. Пока я не знаю, как использую сертификат, скорее всего, продолжу образование. Уверена в том, что заряда эмоций, полученных от участия в чемпионатах «Абилимпикс», мне хватит ещё надолго. А тем, кто только готовится к национальному этапу, хочу сказать: верьте в себя, идите к своей цели и все получится!», - поделилась своими впечатлениями Виктория Игнатьева победитель VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенция «Предпринимательство».