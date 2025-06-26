Я нашел ошибку
Главные новости:
На данный момент выполняется устройство каркаса быстровозводимой модульной конструкции.
Готовность нового ФАПа в Похвистневском районе — 10%
Фестиваль станет не только встречей исполнителей и зрителей, но и местом, где создается непередаваемая атмосфера творчества, дружбы и единства.
Самарская область встретит Фестиваль бардовской песни
Такая поддержка стимулирует развитие высококвалифицированных молодых специалистов и повышает научно-технический потенциал целого региона.
В Самаре наградили победителей стипендиальной программы для инженерных специальностей от фонда «Эмпатия» 
Отмечается, что двух организаторов обряда, мужчину и женщину, задержали.
В Ленобласти выкопали двух человек, погребенных заживо во время шаманского обряда
Центральным событием станет «Фестиваль профессий» с 10:00 до 19:00 в Струковском саду, где свои вакансии представят 40 работодателей.
Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России
Пункт приема автопокрышек в поселке Зубчаниновка за смену принимает от жителей, частных организаций и коммунальных служб города на переработку до 1250 старых шин.
С начала года в Самаре принято на переработку более 1200 тонн старых автопокрышек
Она обратилась к администрации учреждения с заявлением о помощи в оформлении досрочной пенсии в связи с тем, что она является многодетной матерью.
В исправительном центре №1 УФСИН СО была оказана помощь осуждённой в реализации её прав
Соглашение предусматривает создание инновационных цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ), направленных на оптимизацию бизнес-процессов и развитие «умных» городских сервисов.
Билайн Big Data & AI и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе ИИ
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.2
-0.19
EUR 91.06
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре наградили победителей стипендиальной программы для инженерных специальностей от фонда «Эмпатия» 

26 июня 2025 17:34
90
Такая поддержка стимулирует развитие высококвалифицированных молодых специалистов и повышает научно-технический потенциал целого региона.

30 студентов и 15 научных сотрудников ведущих самарских вузов стали победителями инженерной стипендиальной программы. В конкурсе на стипендию участвовали студенты и научные сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского металлургического колледжа и Самарского государственного технического университета, которые специализируются в металлургии и машиностроении. Стипендия учреждена министерством науки и высшего образования и министерством образования Самарской области совместно с благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера Самарского металлургического завода.

Церемония награждения прошла в самарском филиале Третьяковской галереи. Победители начнут получать выплаты с 1 сентября. Студенты-стипендиаты получат по 180 000 рублей (две выплаты по 90 000 рублей), а научные сотрудники — единовременную выплату 120 000 рублей.

Стипендиальная программа «Эмпатии» продолжает лучшие практики Самарского металлургического завода, направленные на повышение престижа технического образования. Такая поддержка стимулирует развитие высококвалифицированных молодых специалистов и повышает научно-технический потенциал целого региона.

«Самарский металлургический завод, как крупное промышленное предприятие, на протяжении всей своей деятельности всегда уделял достаточное внимание формированию кадрового потенциала и повышению престижа технического образования. В этом году благотворительный фонд нашего акционера, Михаила Евгеньевича Шелкова, в продолжение этой традиции запустил стипендиальную программу, которая направлена на поддержку студентов и научных сотрудников инженерных факультетов Самарского университета и Самарского технического университета, а также студентов и сотрудников Самарского металлургического колледжа. Мы очень надеемся, что в будущем эти талантливые молодые люди станут частью профессионального коллектива нашего завода», – отметил Михаил Спичак, генеральный директор Самарского металлургического завода.

Эксперты министерства образования и науки Самарской области оценивали академические результаты, педагогическую активность и видеоматериалы, в которых конкурсанты могли раскрыть личные достижения и получить дополнительные баллы. 

Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области: «Это наш первый опыт организации конкурсных мероприятий совместно с Благотворительным фондом «Эмпатия». Сегодня мы должны сосредоточить ресурсы на поддержке перспективных исследований и разработок, на закреплении талантливой молодежи в регионе – в университетах, научных организациях, на предприятиях. Уверен, что победа сегодняшних студентов в этом конкурсе будет способствовать становлению их как будущих специалистов, готовых к решению важных технологических задач».

«Сегодня для экономики нашего региона востребованы специалисты инженерно-технического направления. Стипендиальная программа – это хорошая мотивация для тех, кто выбрал в качестве профессии сферу металлургии и машиностроения. Поздравляю стипендиатов и их наставников с успешным прохождением отбора», - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

После награждения стипендиатов пригласили на Самарский металлургический завод, где им продемонстрировали производственные мощности и уникальное оборудование. Гости посетили прокатный цех №2 и кузнечно-прессовый цех №59. 

Прокатное производство СМЗ поставляет алюминиевые рулоны, ленты, листы и плиты практически во все отрасли и за рубеж. СМЗ — единственный в России и СНГ производитель алюминиевой ленты для пищевых банок и консервной тары. 

Мощные прессы от 12 000 до 75 000 тонна-сил — позволяют выпускать широкий ассортимент экструзионной продукции. Прутки, профили и панели СМЗ традиционно используются производителями современного наземного, воздушного и водного транспорта. Кузнечное производство располагает комплексом кузнечного оборудования, которое позволяет изготавливать методом горячей деформации крупногабаритные поковки и штамповки из алюминиевых сплавов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Эмпатия»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центральным событием станет «Фестиваль профессий» с 10:00 до 19:00 в Струковском саду, где свои вакансии представят 40 работодателей.
26 июня 2025, 16:58
Самара присоединится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России
Центральным событием станет «Фестиваль профессий» с 10:00 до 19:00 в Струковском саду, где свои вакансии представят 40 работодателей. Общество
91
Пункт приема автопокрышек в поселке Зубчаниновка за смену принимает от жителей, частных организаций и коммунальных служб города на переработку до 1250 старых шин.
26 июня 2025, 16:42
С начала года в Самаре принято на переработку более 1200 тонн старых автопокрышек
Пункт приема автопокрышек в поселке Зубчаниновка за смену принимает от жителей, частных организаций и коммунальных служб города на переработку до 1250 старых шин. Общество
119
Будьте внимательны и осторожны!
26 июня 2025, 15:58
27 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
110
В центре внимания
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
181
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
353
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
473
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
352
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
394
Весь список