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В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»

22 ноября 2023 12:09
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В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»

Во вторник, 21 ноября 2023 года, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний «Достояние губернии – 2023». Он проводится «Самарским областным вещательным агентством» и телеканалом «Губерния» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства региона.
Цель конкурса, который стал в Самарской области традиционным и в текущем году проводится уже в седьмой раз, является поощрение бизнес-активности, формирование благоприятной среды для реализации деловых инициатив. Почетное звание «Достояние губернии» присваивается за весомый вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала Самарской области, работу, способствующую повышению качества жизни людей.

Год от года интерес к конкурсу со стороны компаний региона растет. Если в 2017 году заявки подали 156 предприятий, то в 2023 году их было почти в два раза больше – 315.

По итогам конкурсного отбора экспертным жюри, в состав которого
входят руководители министерств и ведомств региона, представители общественных объединений и профсоюзных организаций, были определены 33 финалиста – это крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, учреждения культуры и общественные объединения региона. Победителями конкурса стали 11 организаций.
Компании соревновались по таким номинациям, как «Бренд региона», «Наука и технологии будущего», «Агропромышленный комплекс», «Импортозамещение», «Торговая марка», «Предпринимательство. Средний и малый бизнес», «Культура и общество», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Креативная индустрия», «Семейное предпринимательство». Состав номинаций постоянно обновляется, в этом году организаторы дополнили список из десяти направлений номинацией «Семейное предпринимательство». Номинации конкурса в полной мере соответствуют тем приоритетам социального и экономического развития, которые находятся в фокусе внимания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона.

На торжественной церемонии награждения к гостям и лауреатам обратилась и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Глава регионального кабмина отметила, что в губернии немало компаний, которые своим трудом прославляют самарский регион.
«Я хочу поблагодарить организаторов конкурса «Достояние губернии» за их креативный вклад в развитие самарского бизнеса. И, конечно же, поблагодарить всех участников за трудолюбие, инициативу, стремление совершенствовать свое дело. Каждый из вас уже является достоянием Губернии благодаря своему профессионализму. Я желаю вам развития и новых побед!», - сказала Наталья Катина.

Награды получили финалисты и победители номинации «Бренд региона»: в этом году престижная награда вручена творческой организации с большой и славной историей, которая известна далеко за пределами Самарской области – Государственному Академическому русскому народному Волжскому хору имени Петра Милославова.
В номинации «Наука и технологии будущего» победу одержал Самарский НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова. Бесспорным лидером в номинации «Промышленность» в 2023 году признано ПАО «ОДК-Кузнецов». Почетное наименование товара народного потребления в номинации «Торговая марка» присвоено компании «Сладкодаров» из Красноярского района. Победу в номинации «Предпринимательство: малый и средний бизнес» одержала компания «Билдинг строй гроуп», а в номинации «Импортозамещение» – АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара». Лидером в номинации «Креативные индустрии» стал бренд одежды «Алла Селицкая».
Лучшим проектом года в сфере туризма и индустрии гостеприимства объявлен Центр здоровья и отдыха «Волжские термы». Не оставили без внимания организаторы конкурса сельское хозяйство – статуэтка «Достояние губернии» была вручена сельхозпредприятию «Новокуровское» Сельскохозяйственного производственного комплекса «Ольгинский» из Хворостянского района. Вручая награду, депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов сказал: «В сельском хозяйстве занято менее трети трудоспособного населения области, но это очень добрые, ответственные и трудолюбивые люди. Они вносят большой вклад в развитие области, обеспечивают ее продовольственную безопасность. С 2017 года, когда Дмитрий Игоревич Азаров возглавил регион, был существенно расширен объем и спектр мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Эти меры действуют точечно и очень эффективно, и это позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям достигать высоких результатов».

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