В Самаре наградили эковолонтеров и социально-ответственные предприятия

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Экологическое движение Самарской области #ЭКОРАВНОВЕСИЕ существует уже несколько лет. Его цель - нести экокультуру в массы и тем самым наращивать волонтерское движение в Самарской области.



Большинство акций и выездных экодесантов традиционно проходит при поддержке Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. За активность, помощь в организации мероприятий и оперативное обеспечение необходимым инвентарем поблагодарили профильный городской Департамент в лице руководителя Олега Владимировича Ивахина, а также организаторы церемонии высказали огромную признательность лично Первому заместителю Главы города Самара Владимиру Андреевичу Василенко.



На церемонии Благодарственными письмами отметили заместителя руководителя Управления охраны окружающей среды ДГХиЭ Евгению Борисовну Рябову и руководителя Управления лесного хозяйства Усмана Хамзеевича Гафарова.

Фото: администрация Самары