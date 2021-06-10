В Самаре начинают отлавливать бродячих собак

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В Самаре начинается отлов бродячих животных. С 10 июня 2021 года организация «Добрые люди» начинает заниматься отловом и содержанием животных на территории города.

- С 10 июня начинаем отлов животных без хозяев. Если ваш питомец находится на самовыгуле, просим на ошейниках закрепить номер телефона для возврата, - сообщили представители компании.

Напомним, ООО «Добрые люди» была единственной компанией, кто подал заявку на отлов бездомных животных в Самаре. Администрация города заключила контракт с подрядчиком, который рассчитан до 24 декабря 2021 года. Сумма контракта составляет 21,7 миллионов рублей.

В задачу подрядчика входит отлов бродячих животных, стерилизация и возвращение на место обитания, если животное не проявляет агрессии. Всего за период действия контракта «Добрые люди» должны поймать 1776 собак и 130 кошек, пишет Самара КП.