Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Лифанов уже завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.
В Египте на ЧМ по современному пятиборью самарский спортсмен завоевал золотую медаль
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
Заместителю министра строительства Самарской области Анне Урусовой добавили полномочий
Заместителю министра строительства Самарской области добавили полномочий
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с Крыльями Советов"
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с "Крыльями Советов"
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре начинают отлавливать бродячих собак

10 июня 2021 14:02
62
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак

В Самаре начинается отлов бродячих животных. С 10 июня 2021 года организация «Добрые люди» начинает заниматься отловом и содержанием животных на территории города.

- С 10 июня начинаем отлов животных без хозяев. Если ваш питомец находится на самовыгуле, просим на ошейниках закрепить номер телефона для возврата, - сообщили представители компании.

Напомним, ООО «Добрые люди» была единственной компанией, кто подал заявку на отлов бездомных животных в Самаре. Администрация города заключила контракт с подрядчиком, который рассчитан до 24 декабря 2021 года. Сумма контракта составляет 21,7 миллионов рублей.

В задачу подрядчика входит отлов бродячих животных, стерилизация и возвращение на место обитания, если животное не проявляет агрессии. Всего за период действия контракта «Добрые люди» должны поймать 1776 собак и 130 кошек, пишет Самара КП.

 

Теги: бродячие животные бродячие собаки отлов отлов собак

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
10 июня 2021, 13:30
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Таких жалоб представителям власти в Твиттере поступает немало. Происшествия
80
В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак
02 июня 2021, 13:29
В Самарской области отловят только 4765 из 24 278 бездомных собак
В 2021 году на регулирование численности бездомных животных в Самарской области из регионального бюджета потратят 37,9 миллиона рублей. Происшествия
531
19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину.
29 мая 2021, 17:37
В Волжском районе отловили бездомных собак, которые напали на женщину
19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину. Общество
705
В центре внимания
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
199
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
189
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
408
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
399
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
589
Весь список