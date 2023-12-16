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В пятницу, 15 декабря, в Самаре начали работать официальные елочные базары.

— Небольшая сосна стоит от 350 до 400 рублей. Сосна высотой около двух с половиной метров — от 2500 до 3000 рублей. Цена елок начинается от 600 рублей. Елка высотой около двух метров — около 1500, — рассказал продавец одной из точек на улице Гагарина.

Всего в Самаре должны открыть 155 елочных базаров. Работать они будут по утвержденному графику: 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря — с 08:00 до 12:00.

Подготовка к Новому году идет в Самаре полным ходом. Готовят к праздникам и площадь Куйбышева. Кроме семи елок с медиагирляндами здесь впервые за четыре года появится усадьба Деда Мороза. Также со 2 по 8 января на площади Куйбышева планируется организовать физкультурно-развлекательную зону «Зимние забавы», пишет 63.ру.