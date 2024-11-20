В Самаре на Южном шоссе,9 открылся участковый пункт полиции 

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С сегодняшнего дня сотрудники ведут прием граждан уже в обновленном помещении.

«Работа участкового сложная и ответственная. Вы стоите на передовой в общении с жителями. К вам обращаются за помощью и советом. И для того, чтобы ваша работа велась эффективно, должны быть созданы комфортные условия. Задача города - развивать и обеспечивать создание таких пунктов», - отметил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков.

Совместно с начальником Управления МВД России по г. Самаре Дмитрием Урюпиным Иван Носков осмотрел помещения пункта полиции.

Фото: Администрация Самары