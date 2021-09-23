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В Самаре на проспекте Кирова художники расписали подземный переход

23 сентября 2021 13:57
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В Самаре на проспекте Кирова художники расписали подземный переход

На стена перехода появилось изображение геометрической абстракции. Не так давно его нанес художник из объединения ЧЖНС — райтер Свет.

ЧЖНС — группа авторов, которые занимаются уличным искусством, пишут холсты и берутся за коммерческие задания. Их работы можно найти на стенах заброшенных домов, гаражей, многих других городских объектов, а также в галереях и частных коллекциях, пишет Самарская газета.

Авторы, которые входят в основной состав ЧЖНС, имеют художественное образование. Они принимали участие в различных проектах, в том числе помогали в 2020 году в процессе создания муралов на фестивале Samara Ground.

Фото: Самарская газета

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