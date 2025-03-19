В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка "Всегда на страже"

Ее приурочили ко Дню войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта.
Цифровую фотовыставку (0+) организовали на склоне площади Славы и посвятили войскам правопорядка.
На медиаэкранах самарцы смогут увидеть рассказ в фотографиях о мужестве, самоотверженности и профессионализме сотрудников, которые стоят на страже порядка и безопасности жителей.
На кадрах запечатлены моменты повседневной жизни росгвардейцев: тренировки и спорт, служебные задачи, участие в СВО.
На фото представлены ветераны, которые служат примером для современного поколения воинов правопорядка. Каждый снимок - это история и жизнь профессионалов, объединенных идеей служить Родине.
Выставка будет открыта для жителей 63-го региона до 30 марта, пишет Сова.
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области