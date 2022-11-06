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В Самаре на этой неделе уже начали появляться первые мандарины на прилавках в магазинах и на рынках перед предстоящими новогодними праздниками. Почувствовать праздничную атмосферу можно прямо сейчас.

Сладкие фрукты можно купить, как всегда, примерно с конца октября. Традиционно зимний период считается сезоном мандаринов.

Продавцы в торговых сетей Самары рассказали корреспонденту ГТРК «Самара», что привозы больших партий мандаринов начались несколько дней назад, в 20-х числах октября. Как в магазинах, так и на рынках можно найти большие лотки с «новогодними» плодами. И разбирают их достаточно быстро.

Пока большую часть мандаринов везут из Турции, но ближе к Новому году поставщиков станет больше. Добавятся Марокко, Египет и Абхазия. Цены за килограмм на сладкие и сочные мандарины составляют 70-80 рублей, на мандарины с листочками 190-200 рублей.

Фото: pxhere.com