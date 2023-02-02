В Самаре мужья помогают со всеми домашними делами трем из десяти женщин 

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3 из 10 замужних женщин рассказали, что их мужчины вовлечены во все домашние дела. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины и женщины, состоящие в браке.

47% мужчин оценивают свой объем домашней работы как недостаточный, 8% вообще не помогают в быту. Опрос жен показал, что 58% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 45% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 26%.



Большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать вторым половинам во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды женщины мечтают чаще, чем мужчины выказывают готовность этим заниматься.



Как же обстоят дела с распределением обязанностей в быту на самом деле? 3 из 10 женщин рассказали, что мужчины помогают им со всеми домашними делами. Каждой пятой муж помогает с уборкой, еще у 19% — берет на себя ремонт. У 13% участвует в приготовлении пищи.



Время проведения: 10—31 января 2023 года.

Фото: ru.freepik.com