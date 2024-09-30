В Самаре квадробика затмила хоббихорсинг

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В соцсетях не стихают обсуждения новых молодежных хобби — квадробики и хоббихорсинга. Специалисты Авито проанализировали продажи атрибутов квадробики и хоббихорсинга на площадке с начала лета 2024 года — масок, хвостов, перчаток и амуниции. Оказалось, что этим летом квадробика была на пике популярности, а вот интерес к хоббихорсингу начал падать.

В Самаре продажи атрибутов квадроберов на Авито летом 2024 года выросли в 5 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квадробикой называют новое увлечение, которое объединяет в себе спорт и перевоплощение в различные роли: дети и подростки надевают аксессуары и маски животных и выполняют трюки и упражнения. Такие занятия требуют постоянной активности, поэтому могут способствовать развитию физической формы ребенка. В Самаре на Авито маски для квадробики продаются в среднем за 1 100 рублей, а хвосты — за 600 рублей. Для роли некоторых животных можно купить перчатки и носки в виде лап по цене от 100 рублей.

Также на Авито жителям Самары можно приобрести целый набор для квадробики — такие в среднем стоят 1 800 рублей. Они состоят из маски, хвоста, перчаток и иногда других элементов — например, носков с рисунком лап. Но можно найти дешевле — например, этот набор с «кошачьими» аксессуарами стоит всего 990 рублей. Кроме того, на площадке можно найти атрибуты, сделанные на заказ — например, на Авито продается маска ручной работы за 5 000 рублей, маска снежного барса и даже маска раптора за 6 000 рублей. Так, квадобика открыла целую нишу для хендмейд-мастеров.

Вместе с тем, продажи товаров для хоббихорсеров за год упали — на 22%, хотя в мае среди жителей Самары был отмечен всплеск интереса, продажи выросли на 21% год к году. Хоббихорсинг — это неофициальное спортивное увлечение, которое сочетает в себе элементы верховой езды и игры с игрушечными лошадками. Специальная амуниция для хоббихорсинга этим летом стоила в среднем 2 000 рублей за один предмет. В основном это уздечки и поводья.

Сами по себе хорсы — так называют голову лошадки на палке — стоят по-разному. Есть как и недорогие экземпляры за 1 600 рублей, так и дорогие реалистичные изделия — например, реалистичная модель за 22 000 рублей. Также на платформе продаются барьеры для хоббихорсинга по цене от 800 рублей.

Фото: Авито