В Самаре "Киа" выбил с дороги "Рено" прямо на светофор и пешехода

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Утро пятницы началось в Самаре с серьезного ДТП. Водитель "Киа" нарушил правила дорожного движения и выбил с дороги "Рено" прямо на светофор и пешехода. Подробности ИА Sovainfo.ru рассказали в Главном управлении МВД России по Самарской области.

Авария произошла утром в пятницу, 25 августа. В 8:20 38-летний водитель Kia Spectra ехал по Ново-Вокзальной. Поворачивая на проспект Карла Маркса, он занял не ту полосу движения и не пропустил Renault Kangoo. Автомобили столкнулись. От удара "Рено" отбросило на светофор, а затем и на пешехода. На фотографиях, предоставленных полицией, видно, как столб со знаком "пешеходный переход" наклонило в сторону, а переднее правое колесо "француза" лежит на боку.



62-летнюю женщину, попавшую под колеса, доставили в больницу. О диагнозе пока официальной информации нет.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области