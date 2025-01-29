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В Самаре и Тольятти прошли премьерные показы 14-го сезона детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Проект, в котором снимаются дети и для детей, реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За полгода творческая группа сняла в Самаре и Тольятти 16 новых детских короткометражных игровых фильмов общей продолжительностью 2 часа (эквивалент полноценного полнометражного фильма). Это фильмы о том, что волнует современных детей и подростков, о поиске ответов на самые важные и сложные вопросы.

В съемках участвовали более 100 рябят из Самары и Тольятти. Вместе с ними в кадре работали 40 взрослых исполнителей, профессии большинства из них никак не связаны с кино и актерством. В фильме «Журавлики», который авторы посвятили жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», вместе с юными актерами снимались реальные пожарные управления МЧС России по Самарской области и сотрудники самарского АО РКЦ «Прогресс» — одну из ролей второго плана сыграл главный инженер РКЦ Евгений Лукин.

В этом сезоне два новых фильма киноальманаха — «Свечи» и «Подсветка» — рассказывают о помощи СВО. Содействовали в организации съемок и работали в кадре волонтеры сообщества «Самара для фронта» и «Покров_63», а также настоятель Храма Андрея Первозванного и одновременно заместитель директора по воспитательной работе Самарского казачьего кадетского корпуса Сергей Нестеров.

В съемках нескольких фильмов участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья. В экологической короткометражке «С такими защитниками врагов не надо» главные роли сыграли глухие ребята самарской школы-интерната №4, а все диалоги в кадре произносились исключительно языком жестов. А слабовидящие ребята из тольяттинской школы-интерната № 4 сыграли главные роли в фильме «Потому что это не важно», истории об отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Новый сезон киноальманаха в Самаре и Тольятти был необычным еще по одной причине — впервые в Самарской области был осуществлен процесс выплаты рибейтов — возврат части средств, потраченных на производство фильмов в Самарском регионе за счет регионального бюджета. Это произошло благодаря созданию кинокомиссии под председательством министра культуры Самарской области Ирины Калягиной и созданию АНО «Центр развития кинематографии в Самарской области». Наш Фонд «Сотворение» — единственная организация кинематографии Самарской области, которая получила эту субсидию. Всего в этом году было два получателя, вторая организация «БЛЭК БОКС ПРОДАКШН» (г. Москва) — за сериал «Цирк», часть эпизодов которого снимали прошлым летом в Самаре», — рассказала президент Фонда развития детского кино «Сотворение» Ольга Малинина.

Кстати, новые самарские и тольяттинские короткометражки еще до официальной премьеры успели поучаствовать в 33 фестивалях и завоевать 18 фестивальных наград.

Новые короткометражные фильмы станут частью проекта «Большой киномарафон», который реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» в партнерстве с библиотеками регионов России. Уже 4 года в проекте активно участвуют библиотеки Самарской области. Сейчас в нему присоединилась Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская области, Пермский край и город Снежное (ДНР).

Недавно Фонд «Сотворение» выиграл очередной грант Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Большой киномарафон» киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Всего планируется снять 32 детских игровых короткометражных фильма, 20 из которых – в Самаре.

Фото: минкульт СО