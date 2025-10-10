Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»

10 октября 2025 16:20
128
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

С 13 по 17 октября 2025 года жители Самары и региона станут гостями ежегодного фестиваля «Кино – детям». В этом году событие соберет перед экранами детскую, подростковую, юношескую и взрослую аудиторию в юбилейный, тридцатый раз. Организаторами выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Самарской области и ГК «Волгатрансстрой».

— Фестиваль «Кино — детям» — это большое культурное событие, которое уже 30 лет подряд выполняет значимую воспитательную и образовательную миссию, приобщая к отечественному киноискусству не только детей, но и представителей старшего поколения, привлекая внимание к таким важнейшим ценностям, как семья и Родина, справедливость и взаимоподдержка, дружба и любовь, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

В этом году на участие в фестивале поступило 244 заявки из разных городов Российской Федерации и 7 стран мира. Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Свои фильмы на площадках региона представят: кинорежиссер, советский и российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; режиссеры Олег Штром, Сергей Струсовский, Рим Шарафутдинов, Юрий Чайка-Пронин, Дарья Биневская-Смирнова, Никита Транцеев и другие. 

Фестиваль стартует 13 октября с традиционной пресс-конференции: гости фестиваля, представители молодежного пресс-центра и СМИ региона соберутся в 16:00 в отеле «Реальянс» (ул. Ново-Садовая, 162В, зал «Мир»). Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля начнется в 18:00 в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). В программе вечера — объявление почетных гостей фестиваля, знакомство с представителями взрослого и детского жюри. А главное — трейлеры фильмов из фестивальной программы, которые можно будет увидеть с 13 по 17 октября в кинозалах региона бесплатно. Также на сцену выйдут юные артисты из народного ансамбля эстрадного танца «Грация», вокальных студий «Миг» и «Автоклуб дети» и постоянные участники церемоний открытия фестиваля «Кино — детям» — артисты детского музыкального театра «Задумка».

Бесплатные кинопоказы и творческие встречи с участниками фестиваля пройдут на более чем 80 площадках Самарской области, среди которых культурно-досуговые и образовательные учреждения из 6 городов: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, Кинель и 5 районов области: Волжский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Сызранский. Расписание кинопоказов появится на официальном сайте фестиваля https://kino-detyam.ru, в группе фестиваля ВКонтакте, а также на ресурсах площадок, которые включат фестивальную программу в расписание. Главной площадкой фестиваля станет Центр Российской кинематографии  — кинотеатр «Художественный», где можно будет увидеть фильмы и присоединиться к творческим встречам с гостями фестиваля. 

По итогам экспертного отбора профессиональную конкурсную программу фестиваля сформировали 78 фильмов, 11 из них вошли в «Международную программу» фестиваля. Победителей в профессиональной программе традиционно определяет коллективное детское жюри. В его состав вошли участники девяти объединений из творческих студий, лицеев и школ Самарской области — всего 262 человека. Председателем детского жюри вновь стал ученик МБОУ Лицей «Технический» им. С.П. Королева Елисей Хромых.  

В конкурсную программу детских киностудий страны «Кино снимаем сами» в этот раз вошли 26 фильмов, которые создали дети — будущее нашего кинематографа. Заявки на участие в этой программе поступили из 22 регионов страны. Детские работы оценивает взрослое жюри, состоящее из профессионалов в сфере кино. Во главе —  режиссер игровых и документальных фильмов Олег Штром. 

На областных площадках фестиваля с 13 по 17 октября пройдут творческие встречи и мастер-классы с гостями фестиваля. 16 октября в 16:00 в Доме кино (ул. Куйбышева, 96) состоится круглый стол по проблемам детского кинематографа с участием представителей творческих объединений региона, молодежного пресс-центра и гостей фестиваля «Кино — детям».

Торжественное закрытие XXX Международного фестиваля «Кино — детям» состоится 17 октября 2025 года в 15:00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Гости вечера узнают имена победителей в профессиональной программе и программе «Кино снимаем сами!», атмосферу творчества на сцене поддержат выступления детских коллективов региона. 

Все фестивальные мероприятия бесплатны.
13 октября в 18:00 - торжественная церемония открытия фестиваля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). Продолжительность церемонии – 1,5 часа. 
17 октября в 15:00 — торжественная церемония закрытия в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Продолжительность церемонии – 1,5 часа. 
Вход свободный, регистрация на открытие и закрытие фестиваля по телефонам: +7 (846) 333‒26‒04, (846) 333-25-02. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025, 16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. Здравоохранение
65
В категории «Junior Rs».
10 октября 2025, 16:32
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
В категории «Junior Rs». Общество
85
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
10 октября 2025, 16:08
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России. Общество
110
В центре внимания
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
250
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
221
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
510
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
779
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
615
Весь список