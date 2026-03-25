В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина

В Самаре на заседании комитета по образованию, социальным вопросам и культуре городской думы 24 марта обсуждалась инициатива по возвращению авиационной техники в парк имени Юрия Гагарина.

Депутат Дмитрий Асеев предложил установить в парке экспонаты авиационной тематики. Он отметил, что в настоящее время космическая и авиационная тематика в парке представлена только аллеей космонавтов, в то время как основная часть территории занята объектами общественного питания и торговли. Асеев подчеркнул, что реализация данной инициативы не потребует значительных финансовых вложений, так как за Волгой находится самолёт L-29 «Дельфин», а также возможно использование техники из Смышляевки.

Некоторые члены комитета выразили опасения относительно безопасности детей в непосредственной близости от экспонатов. Однако Асеев выразил уверенность в том, что эти опасения не должны препятствовать реализации проекта.

"Можно сделать современно, безопасно и интересно. Не просто «самолёт», а пространство: игровое, образовательное, вдохновляющее", - написал депутат в своих социальных сетях.

История данного проекта имеет глубокие корни, уходящие в прошлое. В 1973 году в городском парке имени Юрия Гагарина был установлен самолет Ан-10, переоборудованный в детский кинотеатр под названием «Антошка». С того времени он стал значимым символом детства для многих жителей города. Однако в период с 1992 по 1993 годы самолет был демонтирован в результате пожара, а в сентябре 1996 года подвергся полной утилизации.

В настоящее время депутатский корпус предложил возродить данную традицию в новом формате, получившем название «Антошка 2.0». Проект предполагает создание многофункционального игрового и образовательного пространства, которое будет способствовать развитию культурно-развлекательной и образовательной инфраструктуры для детей и подростков, пишет ПроГородСамара.