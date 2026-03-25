Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара
Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара
в Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов
В Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов
В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан
В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
Более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина
В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России
В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина

В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина

В Самаре на заседании комитета по образованию, социальным вопросам и культуре городской думы 24 марта обсуждалась инициатива по возвращению авиационной техники в парк имени Юрия Гагарина.

Депутат Дмитрий Асеев предложил установить в парке экспонаты авиационной тематики. Он отметил, что в настоящее время космическая и авиационная тематика в парке представлена только аллеей космонавтов, в то время как основная часть территории занята объектами общественного питания и торговли. Асеев подчеркнул, что реализация данной инициативы не потребует значительных финансовых вложений, так как за Волгой находится самолёт L-29 «Дельфин», а также возможно использование техники из Смышляевки.

Некоторые члены комитета выразили опасения относительно безопасности детей в непосредственной близости от экспонатов. Однако Асеев выразил уверенность в том, что эти опасения не должны препятствовать реализации проекта.

"Можно сделать современно, безопасно и интересно. Не просто «самолёт», а пространство: игровое, образовательное, вдохновляющее", - написал депутат в своих социальных сетях.

История данного проекта имеет глубокие корни, уходящие в прошлое. В 1973 году в городском парке имени Юрия Гагарина был установлен самолет Ан-10, переоборудованный в детский кинотеатр под названием «Антошка». С того времени он стал значимым символом детства для многих жителей города. Однако в период с 1992 по 1993 годы самолет был демонтирован в результате пожара, а в сентябре 1996 года подвергся полной утилизации.

В настоящее время депутатский корпус предложил возродить данную традицию в новом формате, получившем название «Антошка 2.0». Проект предполагает создание многофункционального игрового и образовательного пространства, которое будет способствовать развитию культурно-развлекательной и образовательной инфраструктуры для детей и подростков, пишет ПроГородСамара.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
