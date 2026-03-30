В Соцфонде рассказали об автоматическом перерасчёте пенсий
В Кошкинском районе горел жилой дом на площади 60 квадратных метров
В Иране обсуждают выход из договора о нераспространении ядерного оружия
В Самаре хотят провести повторные торги по организации спасательных постов
Жители Самары собрали новый гуманитарный груз для бойцов СВО
В Ставропольском районе квадроцикл съехал в кювет и врезался в дерево
Иван Носков: «Семейная зарница” - это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России»
«РКС-Самара» выявили 68 самовольных врезок
В городе Самаре не состоялись торги по организации спасательных постов на муниципальных пляжах, поскольку ни одна заявка на участие в электронном аукционе не была подана.

Информация о несостоявшемся аукционе размещена на официальном сайте государственных закупок. В соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, процедура определения поставщика не была проведена ввиду отсутствия заявок.

Подрядная организация должна была обеспечить функционирование и охрану спасательных постов в периоды с 21:00 до 08:00 с 10 июня по 31 августа, а также с 20:00 до 08:00 с 1 по 15 сентября. Посты должны были работать в режиме двухсменной работы по графику «два через два», пишет ПроГородСамара.

Для обеспечения работы спасательных постов в период с 10 июня по 31 августа требовалось девятьсот тридцать спасателей на четырнадцать постов, а с 1 по 15 сентября – семьдесят пять спасателей на десять постов.

Кандидаты на должность спасателей должны были соответствовать следующим критериям:

  • Наличие психического и физического здоровья;

  • Умение хорошо плавать;

  • Возраст не менее восемнадцати лет;

  • Знание методов спасения на воде и оказания первой медицинской помощи;

  • Наличие удостоверения спасателя и медицинской справки формата 086/У.

Планировалось разместить спасательные посты на официальных муниципальных пляжах, а также дополнительные пункты на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны в период проведения молодёжного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Начальная цена контракта составляла восемь миллионов пятьсот тысяч рублей.

В настоящее время администрация города готовит документы для проведения нового конкурса и планирует опубликовать извещение о закупке в течение одного месяца.

