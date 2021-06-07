В Самаре этим летом пройдет более 100 спортивных мероприятий

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Традиционно летнее время наиболее активный период проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В летний период 2021 года гостей и жителей Самары ждет разнообразная и насыщенная программа.

В июне-августе состоится физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». В рамках проекта на спортивных площадках набережной реки Волга, в городских парках совместно с общественными организациями и федерациями по видам спорта будут организованы занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, аэробике, восточным танцам, дыхательной гимнастике, парковому волейболу, фитнесу и другим направлениям физической активности. Также на площади Куйбышева оборудуют мини-футбольные поля 20х40 м с искусственной травой и установят 2 площадки для стритбола.

Также в течение лета будут организованы забеги, спортивные соревнования и праздники. Полная программа размещена по ссылке - https://samadm.ru/media/news/31159/

Фото: Дильдина Светлана