В Самаре для влюбленных пар будет организован фотодень на железнодорожном вокзале

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24 июня с 11.00 до 20.00 (время местное) в рамках подготовки к празднованию Дня Семьи, любви и верности Куйбышевская железная дорога приглашает влюбленные пары на бесплатный фотодень.

В этом году в качестве основной локации праздника был выбран железнодорожный вокзал Самара, который считается самым высоким вокзальным зданием не только в России, но и в Европе, его высота вместе со шпилем составляет 101 метр. На 95-метровой высоте здания расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на город. Для влюбленных пар, кроме локации на смотровой площадке, будут открыты для фотосъемок территории панорамного купола на высоте около 100 метров и атриума с фонтаном.

Для участия в акции обязательна предварительная запись по телефону: 846(3038620), в будни с 13:00 до 16:00.

Количество мест ограничено. Фотограф организуется парами самостоятельно.





