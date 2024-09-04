В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»

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7 сентября в 11-00 в рамках празднования Дня города для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области».



Экскурсовод познакомит посетителей с распространенными и редкими видами животных, которых можно встретить на обширной территории России и в Поволжье: лисицами, медведем, тигром, пеликаном, енотовидными собаками, куницей, барсуком, ораланами - белохвостами, филинами, ушастыми совами, гадюками и другими.

Участие в экскурсии по входным билетам в зоопарк.

Встречаемся у вольера с медведем.

