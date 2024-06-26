В Самаре чиновница Минздрава лишилась поста после скандала с оценками дочери

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Получила продолжение история о студентке медколледжа им. Ляпиной в Самаре, которая хвасталась работающей в правительстве мамой. Девушка заявила, что закрыла сессию на отлично благодаря своей высокопоставленной родительнице. Однако радость ее была недолгой. Оценки аннулировали, а мать потеряла должность.



В начале июня по соцсетям разлетелось видео, на котором студентка хвастается друзьям, что автоматом получила пятерки на экзаменах и даже не ходила на практику. И все благодаря своей маме, которая, как выяснилось, занимает должность главного консультанта департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области.



— Мне поставили все пятерки, а я вообще не ходила на практику! Мама уже за меня договорилась полностью. Вот что значит иметь хорошую маму, — поделилась девушка со своими подписчиками в телеграм-канале.



Запись должны были увидеть всего восемь человек. Однако видео оказалось на просторах интернета. Оно попало в самарские паблики, подписчики которых радость студентки не разделили. Наоборот, их возмутило, что будущий медработник получает хорошие оценки без реальной проверки знаний. Один из интернет-пользователей написал обращение в Минздрав региона. В ответ в ведомстве заявили, что проведут проверку.

В ситуацию вмешался и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он отметил, что «хорошо иметь таких честных и прямолинейных детей, которые помогают вскрывать коррупционные схемы самарских чиновников». Парламентарий заявил, что оценки, которые студентка получила нечестным путем, необходимо аннулировать.

— Проконтролирую, чтобы преподавателей, которые поставили эти оценки, тоже привлекли к ответственности, как и мать нерадивой студентки, — заявил ранее народный избранник.



Спустя несколько дней стало известно, что хвастунью настигло наказание. Во вторник, 25 июня, Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что чиновница уволилась из Минздрава Самарской области. Теперь она больше не сможет помогать дочери с сессией. Той придется сдавать все экзамены самой — ранее проставленные оценки девушке аннулировали, пишет Самара-КП.