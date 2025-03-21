В Самаре будет разработана программа развития Куйбышевского района

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20 марта временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района Самары Георгий Выводцев на своей странице в социальной сети Вконтакте провел «прямую линию» с жителями. Напомним, Георгий Выводцев назначен временно исполняющим полномочия главы Куйбышевского внутригородского района 5 декабря 2024 года.



«Особое внимание уделяю объезду территории, очень много информации дает общение с жителями. Район большой, есть поселки и крупная промзона. С одной стороны, это хорошо, наши жители обеспечены работой, с другой стороны необходимо решать вопрос с обеспечением комфортного и безопасного проживания и отдыха. Люди должны в выходные иметь возможности отдыхать у нас в районе. Для этого готовим вместе с городом программу развития Куйбышевского района, в апреле будем обсуждать ее с жителями в рамках стратегической сессии. Важно, чтобы она была комплексной и вошла в общую Стратегию развития Самары», - отметил врип главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.



В рамках прямого эфира Георгий Выводцев представил программу развития Куйбышевского района Самары на 2025 год. В течение года в районе благоустроят дворы, освободят городские территории от незаконно установленных объектов – гаражей и торговых павильонов, киосков. Частично в районе стартовал капитальный ремонт 77 многоквартирных домов, параллельно ведется подготовка к реализации программы расселения жителей из аварийных домов.



На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» жители направили порядка 20 вопросов перед началом эфира, на все были даны ответы. Временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского района Самары подробно остановился на вопросах жилищно-коммунального хозяйства – рассказал о взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районными службами благоустройства в части обеспечения порядка в районе, особенно во время генеральной уборки района, сезона благоустройства, озеленения и организации субботников.



Жители улицы Восстания обратились в прямом эфире с просьбой разъяснить порядок подключения к сетям водоснабжения и центральной канализации их частного дома.



«На улице Восстания проходят сети городских очистных сооружений. Для решения вопроса по подключению к сетям к жителям необходимо обратиться с коллективным письмом в компанию «СКС», которая обслуживает эти сети. Приложить к нему перечень домов, собственники которых хотят подключиться к сетям канализации. По предварительной информации улица Восстания стоит в плане подключения на 2026 год. Мы обязательно встретимся с теми, кто направил это обращение и вместе с главным инженером компании разъясним порядок подачи заявления и реализации проекта», - пояснил Георгий Выводцев.



Особое внимание в районе уделяется ветеранам Великой Отечественной войне, специальной военной операции и патриотическому воспитанию молодежи. «Наш район активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника район украсим, в том числе флагами, более 1 100 флажных конструкций планируется установить на зданиях в Сухой Самарке, Волгаре, 113 км, 116 км, поселках Рубежном и Озерном, - рассказал Георгий Выводцев. – Организуем встречи с ветеранами, нашими тыловиками, кто внес весомый вклад в Великую Победу. Уделяем внимание каждому ветерану, у нас их 121. Считаю, что подрастающее поколение должно больше общаться и интересоваться историей нашего государства. Лучших юнармейцев будем приглашать для совместного поздравления ветеранов на дому».



Вопросы, которые дополнительно поступили на страницу главы района во время и после эфира, будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат ответы.

Фото: администрация Самары