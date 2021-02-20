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В Самаре будет планетарий!
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В Самаре будет планетарий!

20 февраля 2021 09:12
69
Проект самарского планетария согласован с госэкспертизой. Уже определено и место его размещения: на проспекте Ленина, рядом с ракетой.

Проект самарского планетария согласован с госэкспертизой. Уже определено и место его размещения: на проспекте Ленина, рядом с ракетой.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, главная достопримечательность здания – сферический купол-экран диаметром в 20 метров. На нескольких этажах «звездного дома» - магазин сувениров и кафе, студия по изучению космонавтики и астрономии, конференц-зал и звездный зал на 200 человек. На крыше разместятся телескопы для наблюдения за небесными телами и явлениями. 

Самара уверенно двигается к тому, чтобы стать космической столицей России. А что? Тут ракеты изобретаем, тут их собираем, отсюда за ними наблюдаем. Все логично.

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Комментарии

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Проект самарского планетария согласован с госэкспертизой. Уже определено и место его размещения: на проспекте Ленина, рядом с ракетой.
В Самаре будет планетарий!
Проект самарского планетария согласован с госэкспертизой. Уже определено и место его размещения: на проспекте Ленина, рядом с ракетой. Социум
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