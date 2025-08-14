Я нашел ошибку
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
В Самаре более сорока сотрудников органов внутренних дел региона проходили полосу препятствий со стрельбой

14 августа 2025 09:57
111
В Самаре на базе стрелкового полигона ГУ МВД России по Самарской области, состоялись спортивные соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой, в которых приняли участие более сорока полицейских из Самарской области.

Перед началом мероприятия организаторы соревнований обратились к участникам с напутственными словами, пожелав им силы духа и стойкости – качеств, необходимых не только в спорте, но и в повседневной службе.

Полицейским спортсменам предстояло пройти сложный маршрут полосы препятствий, состоящий из восьми различных элементов, требующих максимальной концентрации и физической подготовки, таких как: легкоатлетический барьер, прыжковые перекладины, горизонтальное бревно и другие.

После успешного преодоления всех преград участники продемонстрировали меткую стрельбу из пистолета Макарова, показав тем самым не только силу и ловкость, но и точность, выдержку и профессионализм.

Комплексное испытание позволило всесторонне оценить готовность каждого участника к выполнению поставленных задач.

Организаторы соревнований отметили, что полицейские продемонстрировали высокий уровень владения служебным оружием и умение действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

 

Весь список