В Самаре более сорока сотрудников органов внутренних дел региона проходили полосу препятствий со стрельбой

111

В Самаре на базе стрелкового полигона ГУ МВД России по Самарской области, состоялись спортивные соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой, в которых приняли участие более сорока полицейских из Самарской области.

Перед началом мероприятия организаторы соревнований обратились к участникам с напутственными словами, пожелав им силы духа и стойкости – качеств, необходимых не только в спорте, но и в повседневной службе.

Полицейским спортсменам предстояло пройти сложный маршрут полосы препятствий, состоящий из восьми различных элементов, требующих максимальной концентрации и физической подготовки, таких как: легкоатлетический барьер, прыжковые перекладины, горизонтальное бревно и другие.

После успешного преодоления всех преград участники продемонстрировали меткую стрельбу из пистолета Макарова, показав тем самым не только силу и ловкость, но и точность, выдержку и профессионализм.

Комплексное испытание позволило всесторонне оценить готовность каждого участника к выполнению поставленных задач.

Организаторы соревнований отметили, что полицейские продемонстрировали высокий уровень владения служебным оружием и умение действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.