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В Самаре более 3000 верующих на Крещение окунулись в иордань на Волге

20 января 2025 16:31
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Всего в Крещенских купаниях с 18 на 19 января на Волге приняли участие 3075 верующих.

В минувшие выходные, в ночь с 18 на 19 января, православные жители Самары отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне.  По традиции, главными событиями Крещения стали богослужения в храмах, Крестный ход и купание как в иордани, организованной в районе Полевого спуска к реке Волга, так и в специально оборудованных купелях. 

Вечером 18 января 2025 года, в канун праздника Святого Богоявления митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил всенощное бдение в Софийском соборе Самары, а в праздник Крещения Господня - отслужил Литургию в Преображенском соборе областной столицы. По окончании Литургии владыка Сергий совершил великое освящение воды, после чего обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом. 

Главная традиция празднования Крещения – освящение воды, ее называют агиасмой, что с греческого языка означает «святыня». Считается, что она может исцелять больных, укреплять дух верующих и защищать от воздействия темных сил. 

Окунуться в воду на Крещение православные верующие могли в иордани на Волге, расположенной на Полевом спуске, а также в купелях при храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, храме в честь святого прп. Сергия Радонежского, храме во имя Архистратига Михаила. 

На Полевом спуске около иордани с 18 на 19 января дежурили спасательные службы. В обеспечении безопасности принимали участие 108 человек и были задействованы 30 единиц специальной и автомобильной техники.  

С праздником православных поздравил глава города Самара Иван Носков.

«Крещение – это праздник души, которая становится чище, праздник светлых помыслов и добрых дел. В этот день важно вспомнить, что только терпимость, стремление к справедливости, милосердие и любовь к ближнему дарят нам внутреннюю гармонию и душевный покой. И очень важно сохранить этот светлый и добрый настрой на весь следующий год. Пусть этот праздник станет для нас всех временем преображения, а крещенская вода смоет все горести и залечит все душевные раны, -  написал на своей странице в ВКонтакте Иван Носков. - Желаю вам в этот день зарядиться энергией на добрые дела, здоровьем, мудростью. Пусть ваша жизнь наполнится добром и светом, а в домах воцарятся уют, благополучие, согласие и радость каждого нового дня!». 

Всего в Крещенских купаниях с 18 на 19 января на Волге приняли участие 3075 верующих. По информации Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара, происшествий и случаев нарушения правопорядка во время праздничных мероприятий не зарегистрировали.

 

Фото: администрация Самары

 

Теги: Самара

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