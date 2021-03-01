В Самаре «антимасочников» не допускают к поездке и штрафуют

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В Самаре подвели итоги профилактической работы за 2 месяца текущего года, направленной на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте. За период проведения проверок в январе и феврале организовано 172 рейда, в ходе которых контролем было охвачено 2661 транспортное средство.

«Подвижной состав по своей вине пришлось покинуть 571 пассажиру: больше нарушителей в автобусах – высадили 320 человек, 251 клиент не смог продолжить поездку в трамваях и троллейбусах. Всего же с начала осени, когда меры борьбы с «антимасочниками» были усилены, в результате работы профильного городского департамента совместно с контрольно-ревизионными службами предприятий-перевозчиков, народными дружинниками, а затем и полицией указали на выход около 1800 пассажирам. В метро не допущено порядка 11 тысяч горожан. В настоящее время проверки продолжаются регулярно, причем их стало еще больше. Мы руководствуемся сложившейся ситуацией в период пандемии, Постановлением Губернатора и рекомендациями Роспотребнадзора», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

Так, на прошлой неделе только за один день было проверено 68 единиц транспорта, курсирующего по 14 маршрутам. Как отмечают контролеры, водителей и кондукторов без масок выявлено не было.

Сегодня в утренний час пик сразу в нескольких автобусах и маршрутных такси недисциплинированных пассажиров «спасли» попутчики – они поделились новыми масками.

«Я участвую в рейдах с начала пандемии. Раньше наши требования пассажиры воспринимали сложно, не понимали, зачем нужны такие жесткие меры. Сейчас у большинства людей более внимательное отношение к этим вопросам, после замечаний пассажиры сразу надевают средства защиты органов дыхания. Очень редко, но еще встречаются те, кто ведет себя неадекватно. Порой, чтобы вывести нарушителя из салона, приходится прибегать к помощи полицейских. Один раз даже пришлось вызывать дополнительный наряд. И тогда лишь протокола за нарушение правил в период действия режима повышенной готовности уже недостаточно», - рассказал Виталий Киселёв - контролер предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Напомним, если во время ревизионных выездов обнаруживаются пассажиры, которые категорически отказываются использовать маски от начала и до конца поездки, составляется административный материал. В дальнейшем протоколы направляются в суды, где по каждому случаю с учетом всех обстоятельств принимаются решения: мера может носить предупредительный характер, а может быть наложен штраф в размере до 30 тысяч рублей (при повторном аналогичном нарушении – до 50 тысяч рублей).

Всего оформлено 227 протоколов, из которых 83 – в этом году.

Мониторинг в общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима будет продолжаться непрерывно до особых распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации