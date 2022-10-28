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В Самаре 7 ноября 2022 года в 12-й раз пройдет Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – Запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Начало Парада Памяти – в 12:00.

В мероприятии примут участие более 100 парадных расчетов, 22 делегации из субъектов РФ и представители от 37 муниципальных образований Самарской области, пройдет гражданская демонстрация с участием ведущих вузов и предприятий региона. В общей сложности в мероприятии примут участие более 9000 человек.

Основная тема Парада Памяти 2022 года – «Дорогой победы». Единый день истории 7 ноября в Самарской области пройдет в 12-й раз. Это особый день гордиться своей страной, боевыми и трудовыми подвигами наших дедов и прадедов, героями, которые и сегодня находятся на защите мира.

С 15 октября в регионе в общеобразовательных, средне специальных, высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры проходят специальные патриотические мероприятия (акции, программы, конкурсы, патриотические концерты, тематические уроки, лектории, выставки, единые уроки истории, кинопоказы и многое другое), всего более 3000 специальных мероприятий.

В 1941 году с парада эшелоны уходили на фронт, командовал парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, первый командующий 3 Ударной армии. Бойцы именно этой армии водрузили в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Эта дорога победы начиналась в Куйбышеве (Самаре). Сама пл.Куйбышева является началом дороги победы. И в переносном смысле – как временная точка, и в прямом, географическом – для уходящих на фронт.