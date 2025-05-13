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В Самаре 35 денежных сертификатов вручат выпускникам-одиннадцатиклассникам из замещающих семей

13 мая 2025 17:27
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Сегодня вручили первые в 2025 году денежные сертификаты выпускникам школ, которые показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве и добровольчестве.

13 мая глава города Самара Иван Носков и председатель городской Думы Алексей Дегтев вручили первые в 2025 году денежные сертификаты выпускникам школ, которые воспитываются в замещающих семьях и показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве и добровольчестве. Торжественная церемония прошла в администрации города. 

«Сегодняшняя церемония и подарки – одна из первых заслуженных трудовых наград для ребят. Каждый из них не на словах, а на деле знает, насколько непросто бывает добиться успеха: не только в учебе, но и в своих увлечениях, представляя Самару на региональном и всероссийском уровнях. Сейчас перед ними открыты все дороги, чтобы выбрать профессию по душе и стать классными специалистами. Уверен, каждый сделает правильный выбор. Отдельные слова благодарности - попечителям и приемным родителям, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей, отдавая им свои заботу и внимание», - сказал Иван Носков. 

На сегодняшний день в Самаре в замещающих семьях воспитываются 1726 детей. Каждый год выпускники, оканчивающие 11 класс, получают сертификат на единовременное пособие, которое могут потратить на свое усмотрение. В этом году эта мера поддержки оказана 35 ребятам.

«Ваш жизненный путь только начинается, и я желаю вам большой удачи. Городу нужны высококвалифицированные специалисты с активной гражданской позицией, ведь реализовывать масштабные задачи по развитию Самары, предстоит завтра и вам. Но помните, что успех – это не только ваши усилия, но и тот багаж знаний и мудрости, который вам передали ваши наставники», - подчеркнул председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Как рассказали ребята, в ближайших планах у каждого - успешная сдача экзаменов и поступление в высшие учебные заведения. При этом многие из них рассчитывают продолжить свою учебу в родной Самаре. 

Торжественные мероприятия по вручению сертификатов на получение единовременного пособия выпускникам, которые воспитываются в семьях попечителей и приемных родителей, пройдут во всех районах Самары. С 2010 года эти пособия получили уже более 880 жителей города.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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