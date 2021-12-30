В Самаре 26 детей-сирот получили ключи от квартир

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На торжественной церемонии, которая прошла в четверг, 30 декабря, ключи от квартир получили 26 самарцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вручили их глава Самары Елена Лапушкина, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и президент холдинга «Виктор и Ко» Виктор Сурков.



«От имени губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы от всей души поздравляем вас с новосельем! Желаем, чтобы в ваших домах всегда было много друзей, чтобы ваши семьи приумножались. Мы всегда будем рядом с вами!» - подчеркнула Регина Воробьева.



В 2021 году приобретено 169 квартир в Кировском районе Самары для предоставления нуждающимся в обеспечении жильем. Находятся они в современном жилом комплексе на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. В непосредственной близости располагаются важные социальные объекты – школа, детский сад, поликлиника - и крупные магазины. Кроме этого проектом предусмотрено строительство новой, современной школы и детского сада.



После церемонии вручения по приглашению Евгении Бренеровой и ее мужа глава города посетила их новую квартиру. Она полностью подготовлена к заселению, как и квартиры других ребят. В каждой из них проведена чистовая отделка, установлена сантехника.



Кроме того, каждому, кто получил новую квартиру, предоставили единовременную выплату в 20 000 рублей на приобретение товаров первой необходимости.

Фото: администрация Самары