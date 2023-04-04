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В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года

4 апреля 2023 13:15
163
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года

Уважаемые родители! Не за горами лето и долгожданные каникулы.  А это значит, что скоро стартует летняя оздоровительная кампания-2023. Стоит позаботиться об отдыхе своих детей заранее! 

20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года.

В этом сезоне в Самарской области будут работать 45 лагерей и санаториев. За счет бюджетных средств путевку получит 20 781 ребенок.

Получить подробную инструкцию и забронировать путевку можно будет на сайте suprema63.ru.

Также работает телефон "горячей линии" (846) 956-02-84

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