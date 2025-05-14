Я нашел ошибку
Главные новости:
На базе университетов России и Узбекистана создадут международную археологическую экспедицию
На базе университетов России и Узбекистана создадут международную археологическую экспедицию
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
В Клиниках СамГМУ вновь выполнили родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему пациенту
В Клиниках СамГМУ вновь выполнили родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему пациенту
До конца года в Самарской области 13 малых сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи
До конца года в Самарской области 13 малых сел подключат к высокоскоростному интернету и мобильной связи
Россияне рассказали о загородном доме мечты
Россияне рассказали о загородном доме мечты
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
Эксперты выделили частые ошибки выпускников на ЕГЭ по истории и обществознанию
Эксперты выделили частые ошибки выпускников на ЕГЭ по истории и обществознанию
Установить самозапрет на участие в азартных играх готовы 23% экономически активных самарцев
Установить самозапрет на участие в азартных играх готовы 23% экономически активных самарцев
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.55
-0.34
EUR 89.7
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады

14 мая 2025 12:06
82
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады

С 16 мая в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение основных вакантных мест в муниципальных детских садах на 2025-2026 учебный год. Процедура будет проходить на Портале образовательных услуг Самарской области https://es.asurso.ru/. (https://es.asurso.ru/

Специалисты департамента образования администрации Самары рекомендуют заранее проверить данные, указанные в заявлении на Портале образовательных услуг Самарской области, и в случае необходимости внести необходимые изменения, обратившись в МФЦ. По своему предпочтению родители могут выбрать до пяти дошкольных образовательных учреждений. 

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: 

- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места; 
- дата регистрации ребенка в электронном реестре; 
- возраст ребенка по состоянию на 1.09.2025; 
- направленность группы; 
- желаемая дата зачисления (не позднее 1.09.2025). 

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения по указанным в заявлении контактам. Кроме того, электронное заявление на Портале образовательных услуг Самарской области перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен». Далее, в течение 10 рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо письменно подтвердить свое согласие, обратившись в детский сад. 

Отметим, что на сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары есть более 11  тысяч вакантных мест, из них порядка 5 тысяч мест предназначено для детей ясельного возраста.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025, 14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере. Политика
462
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
13 мая 2025, 13:26
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
Всего в этом году форум «иВолга» ждет 1400 человек от 14 до 35 лет. Общество
306
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
13 мая 2025, 11:43
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
Витрина «Сделано в Самарской области» на маркетплейсе Wildberries запустила свою работу в мае 2025 года. Бизнес
362
В центре внимания
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
72
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
78
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025  14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
473
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
13 мая 2025  13:48
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
355
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
13 мая 2025  13:32
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
265
Весь список