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В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»

1 декабря 2023 14:06
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В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»

 

Вчера, 30 ноября, параллельно основной программе мероприятий Дня Самарской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, в Самаре стартовал двухнедельный просветительский марафон в рамках Всероссийской просветительской акции «Достижения России». Открылся марафон лекцией Петра Кабытова, который провел ее для старшеклассников школы №58 областного центра и студентов Самарского университета имени академика С.П. Королева. Всероссийская просветительская акция «Достижения России» реализуется Российским обществом «Знание» в треке Знаниеекторий. Мероприятия являются частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин Самарской области Пётр Кабытов рассказал молодым слушателям об успехах, которые достигнуты в области автомобилестроения, химии, производстве авиационной и космической техники, нефтепродуктов, пищевой промышленности, о богатых культурных традициях, культурном наследии региона. Он отметил те изменения, которые за последние годы прошли на территории всей космической столицы страны.

 «Самарская область – это сердце России, край Жигулёвских гор и Жигулёвского моря, где гармонично сочетаются история и современность. Здесь строят космические ракеты и нано-спутники, с конвейеров наших заводов сходят автомобили и транспортные беспилотники, здесь проходят самые яркие фестивали и бизнес-форумы», – подчеркнул Петр Серафимович Кабытов.

В рамках Выставки «Россия» на ВДНХ проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Глава региона Дмитрий Азаров накануне Дня Самарской области провел для школьников из ДНР «Экскурсию со Знанием» по стенду Самарской области.

Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускаются недельные марафоны лекций Общества «Знание» в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений посвящен целям Международной выставки-форума “Россия”.

Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.

Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.

Фото: Управление по связям с общественностью Самарского университета имени академика С.П. Королева

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