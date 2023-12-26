В России за год спрос на дома вырос на 5%, на дачи сократился на 10%

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Самые доступные загородные дома в конце 2023 года находятся в Кировской области, а дачи — в Удмуртии. В Самарской области по итогам 2023 года спрос на загородную недвижимость вырос на 2% (средний ценник — 1,7 млн рублей), отдельно на дома — плюс 6% (средний ценник — 2,1 млн рублей).

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги года на рынке продажи загородного жилья в России, сравнив показатели за полные 11 месяцев 2022 и 2023 годов. За этот период спрос на частное жилье в среднем по стране вырос на 1%. Интерес к домам, которые занимают три четверти предложения, вырос на 5%, к таунхаусам — на 7%. Снизился спрос на дачи (-10%) и коттеджи (-9%). Предложение за год на платформе увеличилось на 2%.

«В структуре предложения загородной недвижимости дома продолжают занимать подавляющую долю рынка, которая за этот год ещё немного выросла — до 77%. Средняя площадь доступных для приобретения на платформе домов увеличилась на 6% — с 80 до 85 кв. м в среднем. Интересно, что самые большие дома на продажу расположены в Дагестане и Московской области, их площадь составляет 150 и 140 кв. в среднем соответственно, а самые компактные объекты находятся в Кировской области со средней площадью 55 кв. м», — прокомментировал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Среди регионов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», спрос на загородное жилье увеличился в 17 из 33 регионов. Самый заметный рост — в Ростовской области (+14%), Крыму (+10%) и Волгоградской области (+7%). Наибольшее снижение интереса — в Калужской (-8%) и Калининградской областях (-7%). Подробнее в таблице 2. Что касается самого популярного формата частного жилья, домов, то здесь спрос увеличился уже в 23 регионах, а динамика была более выраженной: в Ростовской области рост на 17%, в Татарстане — на 16%, в Крыму — на 15%, в Удмуртии — на 14%.

Предложение загородной недвижимости за год увеличилось в 20 из 33 регионов исследования. Наиболее заметный рост наблюдался в Башкортостане (+12%), Московской (+11%), Ленинградской и Новосибирской областях (по 10%). Похожая динамика и в сегменте домов, где предложение выросло также в 20 регионах.

Что касается цен, дороже всего в конце 2023 года загородные дома стоили в Московской области (8 млн рублей), Дагестане и Калининградской области (по 6,5 млн рублей). Самые доступные объекты расположились в Кировской (750 тысяч рублей), Ульяновской и Смоленской областях (по 950 тысяч рублей). Дачи обходятся значительно дешевле — максимальные цены в Дагестане (3 млн рублей), минимальные — в Удмуртии (300 тысяч рублей) и Кировской области (360 тысяч рублей).