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В России за год на 21,8% выросли продажи воды, рассказали «Известиям» 10 июля аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

«В мае 2024 года розничные продажи воды выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21,8% по сравнению с маем 2023 года», — пояснили в ЦРПТ.

Также там отметили, что наиболее популярной у россиян остается негазированная питьевая вода. Ее доля в продажах составила 59,4% от общего объема продаж. За ней следуют газированная минеральная природная лечебно-столовая вода (16,2%) и газированная питьевая вода (13,4%) и негазированная минеральная вода (5,7%).

«Самой дорогой категорией упакованной воды в этот период при пересчете на 1 л стала газированная минеральная природная лечебная вода (76 рублей), а самой дешевой — негазированная питьевая вода (26 рублей). Средняя стоимость 1 л газированной минеральной природной лечебно-столовой воды составила 56 рублей, газированной минеральной природной столовой — 32 рубля, газированной питьевой — 34 рубля, а негазированной минеральной — 32 рубля», — пояснила руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина.

По данным ЦРПТ, 73% от всего объема выводимой из оборота воды было куплено в розничных магазинах, 5% — через интернет и менее 1% — через вендинговые аппараты.

По итогам мая 98,5% всей воды, представленной на рынке, было произведено в России. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 16%. Больше всего воды было произведено в Центральном федеральном округе — 466 млн л упакованной воды, что составляет 38% от общего объема производства в стране.