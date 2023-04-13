В России улучшат условия для дачников

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Согласно данным последней сельхозпереписи, в России насчитывается около 60 миллионов дачников. Они ведут хозяйство на площади до 1,5 миллиона гектаров. Многие дачники проживают в садовых и огороднических товариществах круглый год, однако условия жизни на даче и в городе пока все же сильно отличаются. Закон, направленный на улучшение качества жизни дачников, Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 12 апреля, пишет Парламентская газета.



Садоводческие или огороднические товарищества смогут передавать общую недвижимость третьим лицам, например под магазины. Такую норму содержит закон, который подготовили сенатор Андрей Кутепов и депутат Госдумы Владимир Самокиш.

Как отметили авторы инициативы, во многих СНТ есть проблемы строительства и эксплуатации торговых точек шаговой доступности, где садоводы могли бы купить товары или получить услуги первой необходимости.

Разместить магазины или кафе можно было бы в уже имеющихся постройках, но их использование ограничивает действующее законодательство, где нет нормы о передаче общего имущества третьим лицам, указали Кутепов и Самокиш. Внесенные поправки позволят СНТ обзавестись не только новыми точками торговли и общепита. Дачники также смогут передавать общее имущество под ярмарки, сервисы бытовых услуг или детские площадки.

При этом, как отметил один из авторов закона, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, объекты недвижимости, а также земельные участки можно будет передавать в аренду либо в безвозмездное пользование. Решение об этом примут на общем собрании собственников.

«Закон будет стимулировать привлечение инвесторов для строительства в СНТ новых магазинов, а также медучреждений и других объектов, необходимых для нужд садоводов и огородников», — сказал сенатор, представляя документ на пленарном заседании.

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Многие дачники живут в СНТ круглый год, при этом зачастую садоводческие или огороднические товарищества не имеют никакой инфраструктуры.

Покупая квартиру в строящейся многоэтажке, граждане могут рассчитывать, что со временем микрорайон обрастет школами, дeтcaдами, пoликлиниками и прочими coциaльными oбъeктами, пояснял ранее «Парламентской газете» эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков.​ «Удобств добавляет и развитая в гopoдe сеть мaгaзинoв, paзвлeкaтeльныx зaвeдeний, тopгoвыx цeнтpoв, — сказал он. — А есть еще доставка продуктов и прочие блага цивилизации».

Всего этого в СНТ нет, как и бaнкoмaтов в шаговой доступности, быстрого интернета и регулярных автобусов, уточнил эксперт. Предложенные изменения позволят если не решить все эти проблемы, то хотя бы снять часть из них.

Напомним, ранее в Госдуме также предложили разрешить дачникам и огородникам разводить сельхозживотных. Такой закон приняли прошлым летом. До этого законодательство запрещало подобную деятельность.

«Если участок по документам был предназначен только для садовой деятельности, это означало, что на нем можно было только выращивать цветы, овощи, фрукты. Использование же земли не по целевому назначению — это административное правонарушение», — поясняла «Парламентской газете» накануне внесения документа замглавы Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Отметим, что речь идет только о мелких животных, таких как кролики или птицы. При этом их мясо или яйца можно использовать только для собственных нужд.