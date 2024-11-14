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В России серьезно растет спрос на молочную продукцию, и одна из актуальных позиций — сливочное масло. Об этом сообщил 14 ноября вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев, проводя инспекцию сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пишут "Известия".

«Масло начали действительно у нас в стране больше покупать, увеличился спрос. Мы для того, чтобы сейчас удовлетворить внутренний спрос, должны в том числе открывать импорт из дружественных стран, но мы заинтересованы в том, чтобы и наш производитель эту нишу тоже занимал», — отметил Патрушев.

Он обратился с пожеланием к руководителю одного из местных предприятий по производству молочной продукции также добавить линию по производству сливочного масла.

«Просто хочется, чтобы наши граждане ели отечественную продукцию, а не ту, что завезена по импорту. Как показывает практика, у нас и качество выше, и по вкусовым качествам она лучше, чем из-за рубежа», — заявил вице-премьер.

Фото: freepik.com