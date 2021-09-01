В России сегодня отмечается День знаний

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1 сентября – начало нового учебного года для всех школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира и безопасности.

В этом году традиционные линейки состоятся в привычном формате. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, школы готовы начать учебный год очно и принять все 17 миллионов учеников. При этом он напомнил, что в зависимости от ситуации с коронавирусом, регионы смогут принимать решение о переводе учебных заведений на удаленный формат, но тотальной дистанционки не планируется.

1 сентября 98% вузов начнут учебный год в очном режиме. Всего учиться будут 4 миллиона студентов, из них более миллиона – первокурсники. Учебный год будет проходить в смешанном формате. При этом принудительная вакцинация недопустима, в том числе при заселении в общежития, подчеркнули в Минобрнауки.

На занятиях имеют право присутствовать все, вне зависимости от того, сделал студент прививку или нет. Это же касается и иностранных студентов. Противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора будут действовать до конца учебного года, передает Радио Маяк.