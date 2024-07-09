В России разработают сервис по заключению брака по биометрии

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Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, без предъявления документов, сообщили в аппарате вице-премьера, передает РИА Новости.

"Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов", - говорится в сообщении.

После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС – с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии.

Фото: freepik.com