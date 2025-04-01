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Bankiros.ru решил отметить Первое апреля шуточным индексом и посчитать, сколько стоит приготовить «хрючево» в России. Для анализа мы попросили нейросеть написать тот самый рецепт, который хорошо бы попал в ассоциации граждан с этим словом, а цены взяли из отчета Росстата за февраль 2025 и 2024 годов.

«Хрючевом» называют еду, которая может казаться не аппетитной или или безвкусной, которую готовят из беспорядочной смеси продуктов. Как правило, что-то неаккуратно приготовленное без особых стараний.

Мы спросили у нейросетей, как приготовить «хрючево», и вот какой рецепт нам предложили – «бункерная» каша с тушенкой и горохом. Согласно описанию, получится блюдо по консистенции как однородная серая масса. То есть, то блюдо, которое большинство россиян смогут описать емким словом хрючево.

Ингредиенты:

Банка тушенки (400 граммов);

Стакан перловки (200 граммов);

Полстакана сухого гороха (100 граммов);

Луковица (100 граммов);

Две столовые ложки растительного масла (30 миллилитров);

Соль и перец по вкусу.

Перед готовкой стоит замочить перловку и горох на ночь, утром слить воду. Луковицу можно порезать «как получится» и пожарить до цвета «мне все равно». Для приготовления рекомендуется взять тушенку с жирной свининой, но, впрочем, для этого блюда подойдет вообще любая, размять вилкой и добавить к луку. Потом нужно засыпать перловку с горохом и добавить воды, чтобы закрывала крупу на два сантиметра. Нейросеть советует тушить все полтора часа до состояния липкой субстанции.

Из плюсов у блюда – его нажористость и объем. Стоит отметить, что оно как можно лучше подходит для угощения незваных гостей. Отведав это чудо кулинарии, вряд ли кто-то еще захочет у вас отобедать или отужинать.

Сколько стоит «хрючево» в России в 2025 году?

«Хрючево» оказалось недешевым блюдом, стоимость продуктов составляет почти 300 рублей. В этом году цена – 290 рублей, год назад было 270 рублей. Таким образом, цена изменилась на 6,9% с 2025 по 2024 год.

Банка тушенки теперь стоит 259 рублей вместо 244 рублей, пару ложек подсолнечного масла стоят пять рублей вместо четырех. Полстакана гороха подорожали с девяти до десяти рублей, почти столько же стоит и стакан перловки – за год стоимость выросла с одиннадцати до десяти рублей. Одна луковица будет стоить около пяти рублей вместо четырех рублей.

Цена тушенки выросла на 6,5% (было 609 за килограмм, а стало 649 рублей), подсолнечное масло стало дороже на 17% (вместо 129 за литр теперь стоит 151 рубль), горох теперь продается по стоимости на 15% выше (89 и 103 рубля соответственно), а перловая крупа – на 8% (50 и 54 рубля). Больше всего выросла цена лука – 38,4% (39 и 54 рубля).

В каких регионах цены выше

Выше всего цены на севере страны, например в Чукотском автономном округе – 534 рубля, в Магаданской области – 458 рублей, в Мурманской области – 396 рублей, в Ненецком автономном округе (Архангельская область) – 385 рублей. Также дорого обойдутся продукты в Севастополе – 366 рублей.

Столица и Санкт-Петербург вошли в топ-10 списка, в обоих регионах цена 358 рублей. В Ленинградской области «хрючево» обойдется в 348 рублей. Стоимость в Якутии – 354 рубля. В Калининградской области придется заплатить 344 рубля.

В каких регионах цены выше

Ниже всего цены в Сибирском федеральном округе, например, в Новосибирской области за набор продуктов придется отдать 245 рублей, в Кемеровской области – 240 рублей, в Омской области – 221 рубль. Также доступная стоимость блюда в Центральном федеральном округе, например, в Смоленской области – 210 рублей, Липецкая область – 209 рублей, Тамбовская область – 197 рублей.

В Бурятии за «хрючево» придется отдать 245 рублей, а в Оренбургской области – 245 рублей, в Волгоградской области – 228 рублей. Самая низкая стоимость в Северной Осетии – 223 рубля.